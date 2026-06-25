Rescate
Un perro cae 60 metros en el Tajo de Ronda y es rescatado con vida
El animal presentaba una herida en una pata y ha podido ser entregado a sus dueños
La dotación del CPB de Ronda ha intervenido en el rescate de un perro entre las 11.00 y las 13.00 horas de este jueves en una zona especialmente complicada por la altura y las características del entorno.
Pese a lo aparatoso de la caída, el perro fue rescatado con vida. El animal presentaba una herida en una pata, pero pudo ser recuperado con éxito por los efectivos desplazados hasta el lugar.
Tras la intervención, el perro fue entregado a sus propietarios, que pudieron reencontrarse con él después de una operación que terminó de la mejor manera posible.
El incidente dejó una imagen poco habitual en uno de los enclaves más reconocibles de Ronda: la de un rescate con tensión, altura y un protagonista de cuatro patas que, pese al susto, logró salir adelante.
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