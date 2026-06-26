Corte de agua en Estación de Cártama este martes por obras en la calle Getafe

Los vecinos de Estación de Cártama se verán afectados este martes, 30 de junio, por un corte programado de agua debido a unas obras de mejora en la calle Getafe. Según ha informado Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cártama, la suspensión del suministro comenzará a notarse a partir de las 8.00 horas y se prevé que se prolongue hasta las 15.00 horas aproximadamente, siempre que no surjan complicaciones durante los trabajos.

El corte afectará a las viviendas situadas desde la calle Getafe hacia la parte baja de Estación de Cártama, por lo que la compañía recomienda a los vecinos organizarse con antelación para evitar incidencias durante la mañana.

Por qué se corta el agua en Estación de Cártama

La suspensión del suministro se debe a la realización de trabajos de mejora programados en la calle Getafe. En concreto, las actuaciones consistirán en la ejecución de varias conexiones de tuberías en esta vía tras la reparación de una avería de gran envergadura registrada anteriormente en la zona.

Aqualia ha explicado que estas labores obligan a interrumpir temporalmente el servicio para poder completar los trabajos con seguridad y garantizar el correcto funcionamiento de la red una vez finalizada la intervención.

Horario y zonas afectadas por el corte de suministro

El corte de agua está previsto para el martes 30 de junio, entre las 8.00 y las 15.00 horas aproximadamente. La duración podría variar en función del desarrollo de las obras, aunque la empresa ha asegurado que trabajará con la mayor celeridad posible para reducir las molestias a los vecinos afectados.

La zona afectada será el entorno de Estación de Cártama, especialmente las viviendas situadas desde la calle Getafe hacia la parte baja del núcleo.

Recomendaciones de Aqualia durante el corte de agua

Aqualia aconseja a los ciudadanos que comprueben que durante el horario de suspensión del suministro no quede abierto ningún grifo, con el objetivo de evitar pérdidas innecesarias de agua cuando se restablezca el servicio.

La empresa también recomienda no utilizar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas durante el corte, para evitar posibles incidencias en las instalaciones interiores cuando vuelva el suministro.

Una vez recuperado el servicio, Aqualia aconseja dejar correr el agua durante unos minutos para evitar el posible arrastre de impurezas en las tuberías tras los trabajos.

Teléfono gratuito para consultas

La compañía ha pedido disculpas por las molestias que pueda provocar esta suspensión programada del suministro y recuerda que los vecinos pueden resolver cualquier consulta a través del teléfono gratuito de Aqualia Contact: 900 81 44 83, disponible las 24 horas del día.