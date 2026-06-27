Incendio
Los bomberos extinguen el incendio de dos vehículos en Ronda
El fuego afectó también a la fachada de dos viviendas colindantes en la calle Antonio Ordoñez
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Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos en Ronda ha actuado en la madrugada del sábado para extinguir el fuego de dos vehículos.
El suceso se produjo a partir de las 02.50 horas, dando por extinguido el fuego a las 03.40 horas. Los coches afectados se encontraban estacionados en la calle Antonio Ordoñez de la localidad malagueña de Ronda.
En esta misma ubicación, el fuego afectó a la fachada de dos viviendas colindantes.
Los vehículos han quedado completamente calcinados, pero no se han registrado daños personales. Aún se desconocen las causas del incendio.
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