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Los bomberos extinguen el incendio de dos vehículos en Ronda

El fuego afectó también a la fachada de dos viviendas colindantes en la calle Antonio Ordoñez

Los bomberos extinguen el incendio de dos vehículos en Ronda

Los bomberos extinguen el incendio de dos vehículos en Ronda / l.o

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Laura Rubio

Laura Rubio

Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos en Ronda ha actuado en la madrugada del sábado para extinguir el fuego de dos vehículos.

El suceso se produjo a partir de las 02.50 horas, dando por extinguido el fuego a las 03.40 horas. Los coches afectados se encontraban estacionados en la calle Antonio Ordoñez de la localidad malagueña de Ronda.

Los bomberos extinguen el incendio de dos vehículos en Ronda

Los bomberos extinguen el incendio de dos vehículos en Ronda / L.O

En esta misma ubicación, el fuego afectó a la fachada de dos viviendas colindantes.

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Los vehículos han quedado completamente calcinados, pero no se han registrado daños personales. Aún se desconocen las causas del incendio.

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