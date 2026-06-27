Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos en Ronda ha actuado en la madrugada del sábado para extinguir el fuego de dos vehículos.

El suceso se produjo a partir de las 02.50 horas, dando por extinguido el fuego a las 03.40 horas. Los coches afectados se encontraban estacionados en la calle Antonio Ordoñez de la localidad malagueña de Ronda.

Los bomberos extinguen el incendio de dos vehículos en Ronda / L.O

En esta misma ubicación, el fuego afectó a la fachada de dos viviendas colindantes.

Los vehículos han quedado completamente calcinados, pero no se han registrado daños personales. Aún se desconocen las causas del incendio.