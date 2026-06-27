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Fuego

Controlado el incendio forestal que afectaba al paraje Arroyo Sijuela de Ronda

El Plan Infoca ha logrado controlar el incendio tras movilizar a numerosos efectivos y medios aéreos y terrestres

Estabilizado en una hora un incendio en el paraje Arroyo Sijuela, en Ronda

Estabilizado en una hora un incendio en el paraje Arroyo Sijuela, en Ronda / infoca

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EP

Málaga

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, han conseguido controlar un incendio que se ha declarado este sábado en el paraje de Arroyo Sijuela, en el término municipal de Ronda.

Así se deduce de la información publicada por el propio servicio en sus redes sociales, en la que en torno a las 14,10 horas daban cuenta de que el fuego estaba activo en la zona referida. Se movilizó entonces a dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un helicóptero ligero y otro semipesado.

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Poco después de las 18,00 horas el cuerpo pertenciente a la Agencia Andaluza de Emergencias ha informado de que el incendio se encuentra controlado de forma que no presenta frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente, si bien se sigue trabajando en la zona hasta la extinción definitiva.

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