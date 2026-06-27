Fuego
Controlado el incendio forestal que afectaba al paraje Arroyo Sijuela de Ronda
El Plan Infoca ha logrado controlar el incendio tras movilizar a numerosos efectivos y medios aéreos y terrestres
EP
Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, han conseguido controlar un incendio que se ha declarado este sábado en el paraje de Arroyo Sijuela, en el término municipal de Ronda.
Así se deduce de la información publicada por el propio servicio en sus redes sociales, en la que en torno a las 14,10 horas daban cuenta de que el fuego estaba activo en la zona referida. Se movilizó entonces a dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un helicóptero ligero y otro semipesado.
Poco después de las 18,00 horas el cuerpo pertenciente a la Agencia Andaluza de Emergencias ha informado de que el incendio se encuentra controlado de forma que no presenta frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente, si bien se sigue trabajando en la zona hasta la extinción definitiva.
- El nuevo estadio de La Rosaleda se irá a la zona de la ampliación de la Universidad: costará 414 millones y tendrá 55.000 asientos
- Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
- El gran parque acuático gratuito a una hora de Málaga que abre este fin de semana con 1.000 metros cuadrados de atracciones, toboganes enormes y piscinas
- En busca de una solución para el hotel Ibis de Málaga: 'Hay que buscar un remedio, que a lo mejor no es la demolición
- Estos son los terrenos en los que se construirá el nuevo estadio del Málaga CF en la ampliación de la Universidad
- Nuevo estadio del Málaga CF en la Universidad: fechas de inauguración y pasos a seguir
- Cameron Hunt, a un paso de convertirse en el segundo refuerzo del Unicaja para la temporada 2026/27
- El estudio de la Nueva Rosaleda prioriza Universidad y San Cayetano por delante de Martiricos