Prolibertas exige en Antequera un pacto andaluz en contra de la pobreza

La Fundación Prolibertas conmemoró este 26 de junio en Antequera el 25 aniversario de su constitución con una jornada que combinó una eucaristía en la Parroquia de la Santísima Trinidad y un acto institucional en el Ayuntamiento. La cita reunió al alcalde Manuel Barón; al ministro provincial de la Orden Trinitaria, Pedro Aliaga; al presidente en Andalucía de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), José Miguel Morales; voluntariado y equipo técnico.

Fundada el 26 de junio de 2001 por la Orden Trinitaria, Prolibertas trabaja por la inclusión de personas privadas de libertad, sin hogar, migrantes y familias en exclusión. Con sede en Antequera, tiene delegaciones en Algeciras, Córdoba, Granada, Madrid, San Fernando, Sevilla, Alhucemas y Valdepeñas.

El acto se centró en el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social, promovido por EAPN Andalucía y respaldado por 93 organizaciones del Tercer Sector, universidades públicas, sindicatos y colegios profesionales. Morales expuso las iniciativas ante el deterioro de los indicadores sociales.

Según el XV Informe sobre el Estado de la Pobreza de EAPN Andalucía, de octubre de 2025 con datos del INE, Andalucía tiene una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 34,7%, nueve puntos por encima de la media nacional. La pobreza severa, con ingresos inferiores a 644 euros al mes, afecta al 12,8% de la población. El Pacto fija como objetivos reducir esta tasa al 25% y la pobreza severa al 5%.

Morales vinculó estas cifras al mensaje del Papa León XIV durante su visita apostólica a España, en la que calificó la migración como una cuestión moral y jurídica y defendió que la dignidad humana no depende de una frontera. El presidente de EAPN relacionó esas palabras con los temporeros en asentamientos sin agua ni luz en Huelva y Almería y con más de 800.000 personas en situación irregular en España.

El alcalde Manuel Barón reconoció la labor de Prolibertas estos 25 años y expresó el respaldo del Ayuntamiento al tercer sector.

Noticias relacionadas

Pedro Aliaga situó el Pacto Andaluz como herramienta para responder a lo que denominó "la nueva esclavitud del siglo XXI". La fundación afronta su segundo cuarto de siglo con esta hoja de ruta y con la reforma de la Ley de Extranjería y la regularización extraordinaria en su agenda inmediata.