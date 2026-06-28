Sociedad
Benarrabá participa en el programa ‘Relevo Rural’ para anclar y atraer habitantes
El proyecto está impulsado por Rooral y cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica
Durante los últimos 11 días, 12 personas procedentes de distintos puntos de Andalucía han conocido desde Benarrabá la realidad del mundo rural y se han inspirado de distintas experiencias en el entorno para construir y poner en marcha modelos de desarrollo en áreas rurales.
‘Relevo Rural’ es una iniciativa que persigue el propósito de facilitar el relevo generacional en territorios rurales de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha a través de cinco líneas de acción complementarias: formación especializada para personas desempleadas con ganas de emprender; acompañamiento integral a negocios que buscan testigo; inmersión en el territorio; comunidades de prácticas para aprender haciendo en red; y mentorización para impulsar ideas emprendedoras.
De esta manera, los participantes en Benarrabá han visitado diferentes negocios y emprendedores como artesanos, proyectos vinculados al aprovechamiento y transformación de productos y materias primas o iniciativas turísticas, entre otros.
Con todo ello, ‘Relevo Rural’ persigue los objetivos de anclar y atraer habitantes, garantizando la continuidad de negocio rurales y la supervivencia de oficios tradicionales; estimular el emprendimiento y generar nuevas oportunidades de empleo; y actualizar negocios rurales, impulsando la economía circular y la innovación en los territorios de las zonas más rurales. n
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