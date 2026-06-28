El futbolista del Celta de Vigo Javier Rueda, el faro de Alozaina

Javier Rueda, futbolista del Celta de Vigo y referente para las nuevas generaciones, recibió el cariño de todo un pueblo el pasado 20 de junio en un acto que quedará siempre en la memoria de sus vecinos. La celebración comenzó en un ambiente festivo marcado también por la reciente alegría del ascenso del Málaga Club de Fútbol, entidad en la que Javier Rueda se formó y dio importantes pasos en su trayectoria deportiva. Muchos de los asistentes compartieron con el jugador la satisfacción por el éxito del club malaguista, recordando los lazos que unen al futbolista con una de las entidades más importantes del fútbol andaluz.

Placa con el nombre de Javier Rueda

El momento central de la jornada llegó cuando el Ayuntamiento de Alozaina, tras una decisión adoptada por unanimidad, hizo oficial que el estadio municipal de fútbol pasará a llevar el nombre de Javier Rueda, un reconocimiento reservado a aquellas personas que dejan una huella imborrable en la historia de la localidad. El acto comenzó con el descubrimiento de la placa que da nombre al recinto deportivo, un instante cargado de simbolismo que fue recibido con una prolongada ovación por parte de los asistentes.

Javier y el edil de Deportes, Salvador Garcés, descubren la placa con su nombre. / l.o.

Durante su intervención, el alcalde de Alozaina, Antonio Pérez, explicó las razones que habían llevado a la corporación municipal por una unanimidad a adoptar esta decisión histórica. El regidor destacó que era necesario rendir homenaje a un deportista que «ha llevado el nombre de Alozaina con orgullo allá donde ha jugado y que siempre ha regresado a su pueblo con la misma humildad de siempre». Asimismo, quiso subrayar el verdadero significado del reconocimiento. «No se trata únicamente de ponerle un nombre a una instalación deportiva; se trata de reconocer una historia de éxito, esfuerzo y superación que sirve de inspiración para todos los vecinos, especialmente para nuestros jóvenes», afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo protagonizado por los niños de la Escuela Municipal de Fútbol, cuya temporada quedó clausurada coincidiendo con este homenaje. Todos ellos acompañaron a Javier Rueda durante el acto, compartiendo una experiencia que difícilmente olvidarán y que les permitió estar cerca de un faro deportivo.

"Los sueños se cumplen"

Fue precisamente a ellos a quienes el futbolista quiso dirigir unas palabras cargadas de emoción y significado. Javi, como le conocen familiares, amigos y vecinos desde su infancia, recordó a los más pequeños que no hace tantos años él también ocupaba su lugar, entrenando y soñando sobre el mismo campo. En su mensaje destacó la importancia de la constancia, la perseverancia y el trabajo diario como pilares fundamentales para alcanzar cualquier objetivo. Con sencillez y cercanía, quiso transmitirles una idea clara: «Los sueños se cumplen cuando se trabaja con ilusión y sacrificio». Sus palabras fueron escuchadas con atención por los jóvenes futbolistas, que vieron en él el ejemplo de que es posible llegar a la élite sin olvidar nunca las raíces.

Durante toda la ceremonia, Javier Rueda estuvo acompañado por su familia, que vivió con enorme emoción cada uno de los reconocimientos recibidos. La presencia de sus seres queridos añadió un componente especialmente humano a un acto que puso en valor no solo la trayectoria deportiva del jugador, sino también los valores personales que le han convertido en una figura querida y respetada dentro y fuera de los terrenos de juego.

Un mural dedicado al futbolista de Alozaina

La jornada concluyó con una nueva sorpresa que puso el broche de oro al homenaje. Si el acto había comenzado con el descubrimiento de la placa que da nombre al estadio, el final estuvo marcado por la inauguración de un impresionante mural dedicado al futbolista. La obra, de grandes dimensiones, realizada por el artista malagueño Adrián Aguilar, muestra la imagen y el nombre de Javier Rueda y se ha convertido desde ese momento en un símbolo permanente del orgullo que siente Alozaina por uno de sus vecinos más destacados.

A sus 24 años, Javier Rueda continúa desarrollando una prometedora carrera en el fútbol profesional defendiendo la camiseta del Celta de Vigo. Su trayectoria se inició en la Escuela Municipal de Fútbol de Alozaina, después saltó al Puerto Malagueño para continuar en el Málaga Club de Fútbol, en el Real Madrid, en la selección española sub 17 y tras su formación en el club blanco fichó por el Celta Fortuna y el Albacete Balompié hasta llegar al Celta de Vigo, donde ha demostrado sus dotes con sus asistencias y goles que lo han convertido en un pilar imprescindible en el equipo gallego.

Más allá de sus logros deportivos, el homenaje vivido en su pueblo demuestra que su mayor triunfo quizá sea haberse convertido en un ejemplo para toda una generación. El 20 de junio, Alozaina no solo puso el nombre de un futbolista a su estadio municipal; reconoció la historia de un joven que nunca olvidó de dónde venía y que sigue llevando el nombre de su pueblo con orgullo allá donde juega.