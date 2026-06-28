Sierra de Yeguas tendrá su centro de día listo el próximo otoño

El edificio que se convertirá en el futuro centro de día para personas mayores de Sierra de Yeguas ya es una realidad. El Ayuntamiento recepcionó recientemente las obras de este inmueble ubicado en la calle Acacias, en las que se han invertido casi 700.000 euros, financiados con fondos europeos Next Generation, y ahora trabajan para amueblarlo. Para ello, el Consistorio destinará una partida de 136.000 euros de un Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de la Diputación de Málaga que, aunque en su día estaba prevista para actuaciones de adecuación, dada la subvención comunitaria concedida a través de la Junta de Andalucía para la construcción, ahora se emplearán para el mobiliario.

La idea del Consistorio es tener amueblado el centro para otoño, de cara a una próxima licitación para la gestión por parte de una empresa especializada. Todo ello con el objetivo de que el próximo año las instalaciones puedan acoger a sus primeros usuarios.

Este centro de día para personas mayores de Sierra de Yeguas está proyectado para una veintena de plazas.

Cuenta en la planta baja con una sala de estar, cocina y comedor, aseos y espacio de almacenaje y lavandería. Y en la primera planta, además de aseos, hay dos aulas para impartir talleres y el acceso para una terraza.

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El Ayuntamiento quiere que este inmueble sea un centro abierto del que puedan disfrutar más usuarios, sobre todo aprovechando que cuenta con cocina y comedor, para hacer llegar este servicio a otros mayores. Una vez dotado de mobiliario se organizarán unas jornadas de puertas abiertas.