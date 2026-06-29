Una mujer de 43 años ha sido detenida en Ronda por ofertar en su tienda artículos de moda falsificados.

Agentes de la Policía Nacional inspeccionaro el local donde realizaba la actividad, en el que incautaron 152 prendas de diversas marcas. Los investigadores estiman que todos estos artículos superarían los 32.000 euros de acuerdo con los precios medios de artículos originales.

Una reconocida marca la denunció

Los agentes del grupo operativo local comenzaron la investigación a raíz de la denuncia presentada por el representante de una marca de reconocido prestigio.

En misma ponía de manifiesto la existencia en Ronda de un establecimiento con una amplia variedad de productos, en concreto fulares y sombreros, con el logo y la imagen de esta compañía que vulneraban lo derechos de la propiedad industrial al no ser originales. Por ello los policías procedieron a la comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados.

Los investigadores constatan que en el local se exponían para su venta los objetos presuntamente falsificados, así como otros artículos de otras marcas de lujo que no se ajustaban a la legalidad.

De igual modo, comprobaron que junto a la venta en tienda física la investigada, y posteriormente detenida, anunciaba sus productos en Internet.

Ante tales hechos, se estableció un operativo in situ en el local, llevándose a cabo una inspección del mismo donde se incautan 152 prensas de cinco marcas distintas, por un valor --teniendo como referencia el importe de los originales-- de más de 32.000 euros. Finalmente, esta mujer, de 43 años, resultó detenida por un delito contra la propiedad industrial.