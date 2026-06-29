«Una sociedad inclusiva es una sociedad que avanza»

El lema elegido para este aniversario es ‘Personas apoyando a personas’.

Adipa siempre ha sido y siempre será un grupo de personas que apoyan a otras personas en su proyecto de vida. Desde Adipa realizamos un acompañamiento individualizado a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo durante prácticamente todo su ciclo de vida. De esta manera estamos consiguiendo una sociedad más solidaria, más inclusiva y más justa, este objetivo siempre ha estado presente en nuestros 50 años de historia.

Cuando mira atrás y piensa en los fundadores y en aquellos primeros pasos en Antequera hace 50 años, ¿qué cree que sentirían si vieran en lo que se ha convertido hoy la asociación?

Pienso que realmente ninguna de aquellas personas se imaginaba en los comienzos que 50 años después Adipa se convertiría en una organización humana que atiende al año a más de 500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que emplea a más de 200 trabajadores y que su presupuesto anual de funcionamiento sin inversiones ronda los 9 millones de euros.

Cincuenta años no se cumplen todos los días. A nivel personal y como director, ¿qué significa para usted liderar la entidad en un momento histórico tan especial?

Para mí a nivel personal además de una responsabilidad, es un orgullo y a la vez una gran suerte el haber estado presente en esta etapa tan significativa de nuestra asociación.

Adipa es todo un referente en Antequera y su comarca. ¿Cómo valora la evolución de la sociedad antequerana en cuanto a la inclusión y la sensibilidad hacia el colectivo? ¿Se ha logrado el objetivo de ser una comunidad plenamente integradora?

A día de hoy puedo afirmar rotundamente que 50 años después Antequera y su comarca es una comunidad plenamente integradora, ejemplo de inclusión, tanto a nivel institucional como a nivel de su ciudadanía. Lógicamente existe todavía mucho camino por recorrer, pero no tengo ninguna duda de la sensibilidad que existe en relación con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en nuestra ciudad.

Detrás de estos 50 años hay miles de historias de usuarios y familias. Si tuviera que quedarse con un logro o un momento que defina el impacto real de Adipa en la vida de una persona, ¿cuál sería?

Primeramente el que estas personas no se sientan solas es algo muy importante, gracias a Adipa se sienten arropadas, comprendidas y apoyadas. De igual manera, el que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo encuentren en Adipa a una organización humana que vela por sus derechos, que mejora su calidad de vida y que se implica directamente por solucionar todas las adversidades de sus vidas, constituye el logro más importante de nuestra asociación en los 50 años de vida que tiene.

¿Nos podría adelantar algunas de las actividades, eventos o proyectos institucionales que tienen preparados para conmemorar este medio siglo de vida?

Ya hemos realizado algunas acciones, por ejemplo la presentación de la carta de los derechos de Adipa, la participación en la Cabalgata de Reyes de Antequera y la realización de un Cineforum, por citarte algunas. Recientemente hemos realizado una jornada de puertas abiertas para los alcaldes de las 20 localidades diferentes a cuyos vecinos Adipa presta servicio en estos momentos. En la actualidad estamos terminando de escribir un libro conmemorativo del 50 aniversario, que se presentará ya después del verano. Por otro lado, todavía estamos trabajando en un acto institucional que cierre el 50 aniversario y en alguna iniciativa sorpresa más.

Una efeméride como esta también sirve para visibilizar. ¿Qué mensajes clave quieren hacer llegar a las administraciones públicas y al tejido empresarial durante este año de celebraciones?

La colaboración de instituciones tanto públicas como privadas es fundamental para que Adipa pueda seguir prestando su servicio a esta sociedad en la que nos encontramos. A las empresas les pido su colaboración para la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual. Hay que tener muy claro que sea cual sea la cadena de valor de una empresa, muy probablemente algún eslabón de dicha cadena puede ser ocupado por una persona con discapacidad intelectual.

¿Cuáles son los principales desafíos o proyectos estratégicos que tiene Adipa sobre la mesa a corto y largo plazo?

Lo más inmediato es la apertura de una nueva Residencia de Adultos con una capacidad de 32 plazas. Esta residencia ya está acreditada y estamos esperando la concertación de dichas plazas por parte de la administración pública. Por otra parte, el pasado mes de mayo hemos acabado de construir una nueva Residencia de Gravemente Afectados con una capacidad de 22 plazas. Ahora mismo estamos buscando algún tipo de financiación para su equipamiento, lo que nos permitirá acreditar dichas plazas para su posterior concertación con la administración pública.

Para terminar, si tuviera que pedir un deseo o marcar un gran objetivo para los próximos 50 años de Adipa, ¿cuál sería?

La integración plena y real de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todos los ámbitos de la vida, en todos los sectores de la sociedad. Este es el objetivo de Adipa para los próximos 50 años.