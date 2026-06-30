El Tomate Huevo de Toro vuelve a las huertas del Guadalhorce: fechas clave, ruta gastronómica y previsión de cosecha

La campaña del Tomate Huevo de Toro 2026 ya está en marcha en el Valle del Guadalhorce. El arranque oficial ha tenido lugar entre una huerta tradicional de Alhaurín el Grande y en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce, en Coín, donde productores, restauradores e instituciones han dado el pistoletazo de salida a una temporada marcada por las buenas previsiones tras el alivio de la sequía.

El cultivo llega este año algo más tarde de lo habitual por las condiciones climáticas propias de una producción al aire libre, pero los agricultores ya miran la campaña con optimismo. Según ha explicado el presidente de la Asociación de Productores de Tomate Huevo de Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, José Carlos García Farfán, este año se han plantado unas 230.000 matas, con una previsión de producción cercana al millón y medio de kilos.

Las huertas del Valle del Guadalhorce empiezan a ofrecer Tomate Huevo de Toro: / L.O.

El Tomate Huevo de Toro vuelve a las huertas del Guadalhorce

La jornada comenzó con una visita a una finca para conocer de cerca el cultivo tradicional encañado del Tomate Huevo de Toro, una variedad que se ha convertido en una de las señas de identidad agroalimentarias de la provincia de Málaga y en uno de los productos más reconocibles de la huerta de verano.

El acto estuvo organizado por la Asociación Tomate Huevo de Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el GDR Valle del Guadalhorce. También participaron representantes de la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Alhaurín el Grande y Coín, junto a agricultores y restauradores vinculados a la promoción de este producto.

La campaña de Tomate Huevo de Toro se presenta con una perspectiva de 1,5 millones de kilos de tomates. / L.O.

Una campaña con buenas previsiones tras la sequía

García Farfán subrayó que la campaña se presenta con mejores perspectivas después de los años condicionados por la falta de agua. «Este va a ser un buen año», señaló el presidente de los productores, que destacó que ya hay tomate disponible y que la temporada irá ganando fuerza durante las próximas semanas.

El Tomate Huevo de Toro ha pasado en poco más de una década de ser un cultivo casi de autoconsumo a convertirse en una oportunidad económica para muchos agricultores del Guadalhorce. Desde el Ayuntamiento de Coín recordaron que hace unos quince años apenas se plantaban unas 3.000 matas, mientras que hoy la demanda alcanza a mercados, hogares y restaurantes de toda la provincia.

Alhaurín el Grande y Coín han acogido el inicio de la campaña de Tomate Huevo de Toro 2026. / L.O.

Un producto ligado a la identidad gastronómica de Málaga

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, destacó el papel del Tomate Huevo de Toro como uno de los emblemas de Sabor a Málaga y como un producto que ya ha ganado reconocimiento más allá del ámbito local. La Junta de Andalucía también puso el foco en su impacto económico y social, al señalar que más de 2.000 familias están vinculadas a su producción.

Más allá de las cifras, el Tomate Huevo de Toro se ha consolidado como un producto de temporada muy esperado en Málaga. Su sabor, su textura y su vinculación con la huerta tradicional lo han convertido en uno de los ingredientes más demandados del verano, tanto en recetas sencillas como en elaboraciones de alta cocina.

Fechas clave de la campaña del Tomate Huevo de Toro 2026

Tras la visita a la huerta, la actividad se trasladó al Mercado Agroalimentario de Coín, donde se presentó el programa de actos de la campaña 2026. Entre las citas destacadas figura la Ruta Gastronómica Tomate Huevo de Toro, que se celebrará del 31 de julio al 31 de agosto en restaurantes de toda la provincia.

Antes, el 23 de julio, tendrá lugar la Tertulia Gastronómica Tomate Huevo de Toro en la Casa Museo Antonio Gala 'La Baltasara'. También se celebrará el concurso de poesía ‘Huevo de Toro del Guadalhorce: el tomate que inspira’, una de las novedades de esta edición, cuyos premios se darán a conocer próximamente.

La campaña del Tomate Huevo de Toro 2026 se ha iniciado con una degustación de chefs colaboradores. / L.O.

Ruta gastronómica, golf, verbena y subasta en Coín

La programación continuará el último sábado de julio con la quinta edición del Torneo de Golf Tomate Huevo de Toro en Alhaurín Golf. Ya en agosto, los días 13 y 14, la plaza de la Alameda de Coín acogerá la Verbena Tomatera, una de las citas más populares de la campaña.

El cierre llegará el 15 de agosto con el tradicional Concurso-Subasta del Tomate Huevo de Toro en el Parque de San Agustín de Coín, uno de los momentos más esperados por productores, vecinos y visitantes. Esta cita se ha convertido en un escaparate para reconocer los mejores ejemplares de la temporada y reforzar el vínculo entre el producto y el territorio.

El gazpacho abre boca en el Mercado Agroalimentario de Coín

La parte gastronómica de la jornada tuvo al gazpacho como protagonista, con distintas versiones elaboradas a partir del Tomate Huevo de Toro. José Carlos García Farfán abrió la degustación con un gazpacho 'majao' con fruta, una propuesta de raíz tradicional y carácter refrescante.

Después, Sarai Aragón, del restaurante Casa Palma de El Morche, presentó un gazpacho en diferentes texturas con tomate asado, tartar de Tomate Huevo de Toro, pepinillos, chalota, cristal de pan, sal negra y piel de tomate deshidratada. Ana Rollán y Guadalupe Peñalver, del restaurante Juana Paloma de Málaga, apostaron por una versión con lechuga malagueña y rúcula, acompañada de tomate en dados, aceite de oliva virgen extra y un toque de jamón ibérico.

De la huerta a la cocina malagueña

La degustación continuó con la propuesta de Daniel Nebro, del restaurante La Algarbía de Pizarra, que elaboró un gazpacho con fresas, albahaca y queso de cabra. Fouad Amine, del restaurante El Patio de Coín, optó por una receta con melocotón, combinando matices dulces y ácidos.

El broche lo puso el restaurante malagueño Eme de Mariano. Su chef, Mariano Rodríguez, preparó una porra tradicional con jamón, aceite de oliva virgen extra, pan de masa madre y un ligero toque de ajo. Como cierre, los asistentes también pudieron probar una paella en la que el Tomate Huevo Toro volvió a ejercer de protagonista.

El verano del Tomate Huevo de Toro en Málaga

La campaña 2026 vuelve a situar al Tomate Huevo de Toro del Guadalhorce como uno de los grandes productos de temporada en Málaga. La combinación de una cosecha con buenas previsiones, una agenda gastronómica repartida por la provincia y el respaldo del sector productor refuerza el peso de este cultivo en la economía local y en la identidad culinaria malagueña.

Con el verano ya en marcha, el Tomate Huevo de Toro regresa a los mercados, restaurantes y mesas familiares como uno de los sabores más reconocibles de la provincia. Un producto de cercanía que mantiene viva la huerta del Guadalhorce y que cada año gana más presencia dentro y fuera de Málaga.