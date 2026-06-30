Coín logra el reconocimiento de Centro Comercial Abierto para impulsar las compras en el comercio local

El comercio local de Coín da un paso importante para reforzar su presencia, atraer visitantes y dinamizar el centro urbano. El municipio ha logrado el reconocimiento oficial de Centro Comercial Abierto de Andalucía, una distinción concedida por la Junta de Andalucía que permitirá impulsar nuevas campañas de promoción, reforzar la imagen común de los negocios y abrir la puerta a más herramientas de apoyo para los empresarios.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha presentado este reconocimiento junto a la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez, y la gerente de la Asociación de Empresarios Coín Emprende, Mariló Agua. Durante el acto, celebrado en la calle Manuel García, se destacó el valor de esta figura para mejorar la competitividad del comercio tradicional y consolidar el centro del municipio como un espacio de compras, servicios y actividad económica.

Coín consigue una marca propia para impulsar su comercio local

El reconocimiento como Centro Comercial Abierto permite al comercio del centro de Coín funcionar bajo una marca comercial propia, con capacidad para desarrollar campañas de difusión, acciones de marketing y actividades de promoción dirigidas a fomentar las compras en los establecimientos del municipio.

Francisco Santos ha subrayado que este paso supone «poner en valor nuestro comercio local, apoyar a nuestros empresarios y seguir impulsando un modelo de ciudad donde el centro histórico esté lleno de vida». El regidor ha destacado además el papel de los comerciantes, autónomos y pequeños empresarios que «cada mañana levantan la persiana» y mantienen activa la economía de proximidad.

Un reconocimiento de la Junta con cuatro años de vigencia

La Dirección General de Comercio concedió oficialmente el reconocimiento al Centro Comercial Abierto de Coín el pasado 28 de mayo de 2026, con una vigencia de cuatro años. Con esta incorporación, la provincia de Málaga suma ya nueve Centros Comerciales Abiertos reconocidos.

La delegada Carmen Sánchez ha señalado que esta distinción acredita que Coín cuenta con «un comercio organizado, competitivo y comprometido con la mejora continua». También ha recalcado que detrás de este logro hay años de trabajo por parte de Coín Emprende, el Ayuntamiento y el tejido empresarial del municipio.

Visita a uno de los comercios del Centro Comercial Abierto de Coín. / L. O.

Qué supone ser Centro Comercial Abierto para Coín

El nuevo reconocimiento no es solo una etiqueta institucional. Para el municipio, supone contar con una herramienta de promoción conjunta para mejorar la visibilidad del comercio tradicional, atraer más público al centro urbano y fortalecer la colaboración entre administraciones, empresarios y vecinos.

Según Carmen Sánchez, los Centros Comerciales Abiertos permiten modernizar los centros urbanos, impulsar la innovación y la digitalización, mejorar la experiencia de compra, atraer visitantes y generar actividad económica y empleo. En el caso de Coín, la figura se plantea como un instrumento para reforzar el comercio de cercanía y consolidar el centro como un espacio vivo durante todo el año.

Coín Emprende destaca nuevas oportunidades para los negocios

La gerente de Coín Emprende, Mariló Agua, ha definido este reconocimiento como «un proyecto de todos y para todos». A su juicio, abre la puerta a nuevas oportunidades, nuevas herramientas y recursos económicos que permitirán activar el comercio local, atraer más visitantes y fomentar un entorno en el que empresarios y vecinos puedan prosperar.

En la presentación participaron numerosos empresarios asociados, así como representantes de la Corporación municipal. El respaldo del tejido empresarial ha sido clave para alcanzar una distinción que exige organización, estrategia común y una imagen comercial compartida.

Una gala en septiembre para presentar el Centro Comercial Abierto

El Ayuntamiento y Coín Emprende han anunciado que el próximo mes de septiembre se celebrará una gala inaugural del Centro Comercial Abierto de Coín. Al acto estarán invitados empresarios, comercios, representantes institucionales y vecinos del municipio.

Será la puesta de largo de un reconocimiento que busca reforzar el comercio local, mejorar la actividad económica del centro y consolidar a Coín como un municipio con una oferta comercial organizada, cercana y competitiva.