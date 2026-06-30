La Diputación de Málaga abre un centro de biomasa en la Sierra de las Nieves

La Diputación de Málaga ha abierto en Yunquera un centro de acopio y tratamiento de restos forestales procedentes de los bosques y montes de la Sierra de las Nieves para impulsar la utilización de la biomasa.

Las instalaciones, que fueron inauguradas ayer por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se incluyen dentro del proyecto europeo Bio+a Málaga y han supuesto una inversión de dos millones de euros, de los que 825.500 euros se cofinancian con fondos Next Generation EU a través de la Fundación Biodiversidad.

El centro de tratamiento de biomasa de Yunquera se ha construido en una parcela de 19.786 metros cuadrados. Las instalaciones se han levantado en dos niveles, separando la zona de acopio y operaciones de la parte dedicada a oficinas y a aula formativa.

El centro cuenta con un patio de operaciones en el que existen dos zonas de acopio de madera del monte, diferenciando la procedente del parque nacional de la de otras maderas, con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados por zona.

Dentro del patio de operaciones se encuentran los locales técnicos necesarios, la báscula de pesado de los camiones de transporte a su llegada y salida, así como, la nave para almacenamiento de la astilla seca y preparada para su transporte.

La biomasa procederá de las talas, podas y clareos de los montes. El centro se ha dimensionado para procesar unas 2.600 toneladas de madera al 30% de humedad en base húmeda. Y con una cantidad prevista de producción anual de astilla de entre 1.500 y 2.500 toneladas al año.

Salado ha destacado que el centro supone un paso muy importante en la apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en la provincia, especialmente en un territorio de tanto valor ambiental como el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Al mismo tiempo, ha incidido en que representa un impulso a la economía circular, ya que servirá para generar nuevos empleos.

«Contamos con unas instalaciones adecuadas para el tratamiento de restos forestales, convirtiéndolos en astillas, que podrán usarse en las calderas de biomasa que hemos implantado en todos los municipios de la Sierra de las Nieves como sistema de calefacción en edificios públicos».

A su vez, el centro será un espacio de referencia para la formación y la investigación sobre silvicultura y específicamente sobre biomasa. Salado ha explicado que el uso de la biomasa es muy importante porque sustituye al diésel o la electricidad, lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono y disminuye de forma considerable la factura energética de los ayuntamientos.

Además, el aprovechamiento de los restos forestales permite sanear el monte, utilizar desbroces y prevenir incendios. En este sentido, solo en el entorno de la Sierra de las Nieves existen unas 33.000 hectáreas de montes públicos que requieren tratamientos silvícolas.