Nuevo retraso en el consultorio de Cártama: el SAS debe licitar otra vez la dirección facultativa de las obras

El nuevo consultorio de la localidad de Cártama acumula otro retraso. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha vuelto a sacar a concurso la dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo centro sanitario de Cártama Pueblo.

El SAS sacó a concurso la dirección facultativa de las obras del consultorio de Cártama el pasado 27 de febrero pero el Colegio de Arquitectos de Málaga denunció el pliego de cláusulas administrativas particulares que regía el contrato ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. El motivo era una infracción que no era subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

Ello obligó al SAS a desistir de dicha convocatoria pública el pasado 31 de marzo. Por ello, el SAS se ha visto obligado a sacar de nuevo a concurso la dirección facultativa de las obras del consultorio cartameño, reiniciando todo el proceso administrativo.

La delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro visitó la parcela del nuevo centro salud de Cártama en abril de 2022. / L.O.

El concurso para la adjudicación de las obras discurre al ralentí

El retraso en adjudicar la dirección facultativa de las obras se une a la lentitud de la convocatoria para adjudicar las obras de construcción del nuevo consultorio de Cártama Pueblo.

Las obras salieron a concurso el pasado 23 de febrero con un presupuesto base de 2.559.053,43 de euros y un plazo de ejecución de doce meses. El consultorio tendrá 1.374,76 metros cuadrados construidos, con ocho consultas médicas y de enfermería y dos consultas de pediatría, además de salas dedicadas a extracciones y educación sanitaria, entre otras estancias.

El plazo de presentación de ofertas se cerró un mes después, el 23 de marzo pasado, pero todavía a 30 de junio, más de tres meses después, no se ha resuelto la convocatoria.

El consultorio de Cártama Pueblo se trasladó en marzo pasado a la antigua Jefatura de Policía Local mientras se construye un centro definitivo, ante la insalubridad de las antiguas instalaciones. / L.O.

Tres empresas optan a las obras de construcción del consultorio

Un total de tres empresas se han presentado al concurso para acometer las obras del nuevo consultorio. Se trata de Comeji S.A.; Fonsan-Gestión y Construcción S.L.; y Sardalla Española S.A.

Las dos últimas fueron admitidas en la última reunión de la mesa de contratación, que otorgó tres días naturales a la empresa Comeji S.A. para presentar la documentación que le faltaba, si quería continuar con el proceso.

La mesa de contratación no se reúne desde el mes de abril

Sin embargo, el proceso se encuentra paralizado a la espera de que la mesa de contratación se vuelva a reunir ya que no ha celebrado ninguna sesión desde el pasado 4 de abril.

Los trámites se encuentran paralizados con el verano a las puertas, lo que puede contribuir a ralentizar aún más el proceso administrativo y la fecha de inicio de las obras para construir el nuevo centro de salud de Cártama Pueblo.

El antiguo consultorio de Cártama Pueblo ha sufrido todo tipo de vicisitudes al estar en los bajos de un edificio de los años 60. / L.O.

El consultorio de Cártama acumula más de 20 años de retrasos

Los vecinos de Cártama Pueblo llevan más de 20 años esperando un consultorio en condiciones. Las antiguas instalaciones se encontraban en los bajos de un edificio de viviendas de la Junta de Andalucía que tenía numerosos problemas en las bajantes.

Esta situación provocaba que los trabajadores y los pacientes tuvieran que soportar condiciones insalubres con malos olores y la presencia de cucarachas y roedores cuya presencia ha llegado a clausurar algunas consultas, una situación que los sindicatos han denunciado durante años como el que clama en el desierto.

Durante años, la Junta de Andalucía gobernada por el PP y el Ayuntamiento de Cártama, gobernado por el PSOE, se enzarzaron en una disputa sobre cuál de las dos administraciones debía solucionar el problema.

Los vecinos reciben asistencia en unas instalaciones provisionales. / L.O.

El enfrentamiento entre administraciones de distinto signo ha dilatado el proceso

El 29 de enero de 2024, el Ayuntamiento cedía el terreno donde se va a construir el nuevo consultorio de Cártama Pueblo. Tras la cesión aprobada por el pleno, el Consistorio urgía a la Junta de Andalucía a no dilatar más el proceso.

El delegado de Salud, Carlos Bautista, explicó entonces que el anterior Gobierno de la Junta (con María Jesús Montero como consejera de Salud) abandonó en 2007 el proyecto para construir un nuevo centro de salud en Cártama. El 31 de mayo de 2021, el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, firmaron un protocolo retomar la construcción de un nuevo centro de salud en dicho municipio. Según Carlos Bautista, el Gobierno de Juanma Moreno redactó un nuevo proyecto, pero se encontró con que el terreno cedido era no urbanizable.

El Consistorio, explicó Bautista, ofreció entonces otros terrenos, "pero ninguno de ellos reunía los requisitos legales necesarios", hasta que finalmente ofreció el terreno actual, con una orografía distinta al original, lo que obligó a la Junta de Andalucía a redactar un segundo proyecto de obra, con el consiguiente retraso en su puesta en marcha.

Una solución que no puede esperar mucho más tiempo

El pasado mes de marzo, no sin que ambas administraciones protagonizaran nuevos desencuentros sobre el lugar y qué administración debería acometer las obras de reforma de las instalaciones, el consultorio de Cártama Pueblo se trasladó de manera provisional a una parte de la antigua Jefatura de la Policía Local, donde actualmente se atiende a los vecinos.

Unos vecinos (y unos trabajadores) que llevan años sufriendo el enfrentamiento estéril entre dos administraciones de distinto signo político para recibir algo tan básico como asistencia sanitaria (y poder trabajar) en unas condiciones dignas. Una solución que se va a retrasar ahora un poco más.

Este diario ha contactado sin éxito con la Delegación de Salud para saber las causas de la lentitud del concurso para adjudicar las obras y cuando se prevé acabar los trámites administrativos e iniciar los trabajos de construcción del nuevo consultorio de Cártama Pueblo.