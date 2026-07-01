Abre en Marbella 'El Lago Club', un resort residencial sostenible con una amplia oferta de ocio, deporte y bienestar

Real de La Quinta abre en el entorno natural de Marbella-Benahavís El Lago Club, un espacio concebido para redefinir la oferta de ocio, deporte y bienestar en la Costa del Sol, que ya ha alcanzado aproximadamente el 50% de su desarrollo.

Con una extensión cercana a los dos millones de metros cuadrados, Real de La Quinta ha sido concebido como un resort residencial sostenible integrado en la naturaleza, donde vivienda, deporte, bienestar y servicios conviven en un mismo entorno.

Ubicado en el entorno natural de Marbella-Benahavís, EL Lago Club se articula en torno a un lago navegable de más de 35.000 m² y más de 400 metros de longitud, concebido como el principal punto de encuentro del resort.

“El Lago Club representa la esencia de Real de La Quinta. Es el lugar donde convergen naturaleza, deporte, bienestar y vida social, y donde nuestra propuesta de valor cobra vida de forma tangible. Su apertura supone un paso fundamental en la consolidación del proyecto: un desarrollo residencial integrado en la naturaleza, con lago navegable, deporte, bienestar, gastronomía y servicios pensados para convertir el día a día en una experiencia completa”, afirma Borja Pascual, CEO de La Quinta Grupo Inmobiliario.

Zona de baño, embarcadero y actividades

El espacio integra una playa con zona de baño, embarcadero y actividades acuáticas como kayak, paddle surf o bicicletas de agua. Además, cuenta con pistas de tenis y pádel, un campo de golf de seis hoyos, áreas infantiles y recorridos para caminar, correr o disfrutar del entorno natural. ““Se trata de una propuesta de ocio única que redefine el concepto de bienestar: hemos traído la experiencia de la playa a la montaña, integrada en un estilo de vida saludable. El corazón de una comunidad residencial diferencial”.

En el ámbito del bienestar, El Lago Club integra centro exclusivo, Le Max Wellness Club, equipado con gimnasio, spa, sauna, baño turco y piscina climatizada. “Unimos el bienestar total y el entrenamiento de alto rendimiento con protocolos de cinco estrellas con todo el personal, programas personalizados y espacios diseñados para el equilibro, confort y una experiencia diferencial. El club más exclusivo de Madrid llega a Marbella”, apunta Laura Gómez, Fundadora de Le Max Wellness Club.

La experiencia se completa con la propuesta gastronómica de Saltao, proyecto de Azotea Grupo que introduce en Marbella un concepto culinario contemporáneo basado en la fusión peruano-mediterránea. Una cocina creativa y de producto, pensada para integrarse con el entorno y elevar la vivencia en un enclave natural único de Real de La Quinta. “Queremos ofrecer una propuesta de calidad, cuidada y elaborada con productos de cercanía, en un paraje natural idílico en una ciudad icónica del sur de España”, señala José Manuel García, CEO y fundador de Azotea Grupo.

La carta lleva la firma de Víctor y Paula Gutiérrez, al frente de Tayta (Salamanca), el único restaurante peruano con estrella Michelin en España.

Crecimiento sostenible

La apertura de El Lago Club supone la consolidación de un modelo residencial que va más allá del desarrollo inmobiliario tradicional. Real de La Quinta ha apostado por un crecimiento sostenible y de baja densidad, reduciendo significativamente el potencial edificatorio para preservar el entorno natural y reforzar la calidad de vida de sus residentes.

El proyecto, integrado en las laderas de la Sierra de las Nieves (reserva de la biosfera declarada por la UNESCO), ha alcanzado aproximadamente el 50% de su desarrollo con más de 400 viviendas construidas (223 viviendas ya entregadas, 116 que se entregarán entre finales de 2026 y principios de 2027 y el resto en construcción); y una amplia oferta de servicios que continuará ampliándose en los próximos años. “Siempre hemos entendido Real de La Quinta como un proyecto a largo plazo. Nuestro objetivo no es únicamente desarrollar viviendas, sino crear una comunidad y un destino residencial de referencia internacional, donde la calidad de vida, la sostenibilidad y los servicios formen parte de una misma experiencia”, concluye Borja Pascual.

Entre los próximos hitos del desarrollo destaca la futura incorporación del hotel Angsana Real de La Quinta, fruto del acuerdo con Banyan Tree Group, que contribuirá a reforzar el posicionamiento internacional del resort y ampliará su oferta de servicios.

En términos de impacto, el proyecto se consolida como un dinamizador económico del entorno, generando empleo directo e indirecto y fomentando la colaboración con proveedores locales, contribuyendo así al desarrollo de la economía de la Costa del Sol.