El gesto solidario que devuelve a Alozaina su concentración de coches clásicos siete años después

Siete años después de aquella primera cita que reunió en Alozaina a decenas de amantes del motor clásico, el rugido de los coches y motos de otra época volverá a escucharse en la Sierra de las Nieves. Lo hará con más fuerza, si cabe, y con un propósito que trasciende lo mecánico: ayudar.

La histórica concentración de vehículos clásicos, racing y motocicletas regresa impulsada por los hermanos Lima y su amigo Juan 'El Nene', que han decidido recuperar este evento con un doble objetivo. Por un lado, devolver a Alozaina una cita que dejó huella entre aficionados y visitantes; por otro, convertirla en una herramienta solidaria a beneficio de la Fundación Infantil Casa Ronald McDonald de Málaga.

La concentración de Alozaina es a beneficio de la Casa Ronald McDonald. / Jose Miguel Sepulveda

Horario y actividades de la jornada

La cita será el próximo 4 de julio en Alozaina, a partir de las 9.30 horas de la mañana. La jornada comenzará con un potente desayuno para los participantes y continuará con una ruta desde Alozaina hasta Yunquera, donde los asistentes disfrutarán de una charla a cargo de un técnico de turismo de la Sierra de las Nieves.

Tras la visita al conocido como pueblo de los pinsapos, la comitiva regresará hasta la pedanía de Jorox, donde tendrá lugar una comida en la mítica Venta Rivita, establecimiento recomendado por guías turísticas y muy vinculado a la tradición gastronómica de la zona. La jornada contará además con otras actividades y finalizará con una rifa de premios aportados por empresas colaboradoras.

Además, para todas aquellas personas que no puedan participar en la concentración pero deseen colaborar con esta causa solidaria, se ha habilitado una inscripción cero, mediante la cual cada persona podrá aportar la cantidad que estime oportuna.

La concentración de coches clásicos vuelve a Alozaina siete años después. / Jose Miguel Sepulveda

De la necesidad al agradecimiento

Detrás de esta iniciativa hay una historia personal que explica el verdadero sentido de esta nueva edición. Hace apenas unos meses, Francisco, apasionado de los vehículos clásicos y uno de los impulsores del evento, fue padre de dos mellizos. Los recién nacidos tuvieron que permanecer ingresados durante semanas en la unidad de neonatos del Hospital Materno Infantil de Málaga, obligando a sus padres a afrontar una situación tan delicada como inesperada.

Residentes en Alozaina, Francisco y su esposa Alba se encontraron con una dificultad añadida: la imposibilidad de encontrar alojamiento cercano al hospital. Hoteles completos, apartamentos inexistentes… y la necesidad urgente de no separarse de sus hijos en un momento crucial.

La Casa Ronald McDonald de Málaga, un refugio seguro

Fue entonces cuando la Casa Ronald McDonald de Málaga se convirtió en su refugio. "Allí encontramos mucho más que un techo: tranquilidad, cercanía y el apoyo necesario para centrarnos exclusivamente en lo verdaderamente importante, el cuidado de nuestros bebés", refiere Francisco Lima.

Esa experiencia marcó profundamente a la familia. Francisco, apasionado del motor clásico por herencia de su padre, sintió que "debía devolver de algún modo todo lo recibido". Y lo han hecho de la mejor manera que conocen: recuperando una concentración que une pasión y solidaridad.

Qué mejor manera que colaborar

Así, la nueva edición de la concentración de coches, motos y racing clásicos de la Sierra de las Nieves no solo será un escaparate de vehículos históricos, sino también un punto de encuentro para la empatía.

Los beneficios íntegros del evento se destinarán a apoyar la labor de esta fundación, que ofrece alojamiento a familias malagueñas que, como ellos, deben desplazarse desde sus municipios para acompañar a sus hijos hospitalizados.