Solidaridad
El gesto solidario que devuelve a Alozaina su concentración de coches clásicos siete años después
La cita reunirá el 4 de julio vehículos clásicos, racing y motocicletas a beneficio de la Casa Ronald McDonald de Málaga
Josemi Sepúlveda
Siete años después de aquella primera cita que reunió en Alozaina a decenas de amantes del motor clásico, el rugido de los coches y motos de otra época volverá a escucharse en la Sierra de las Nieves. Lo hará con más fuerza, si cabe, y con un propósito que trasciende lo mecánico: ayudar.
La histórica concentración de vehículos clásicos, racing y motocicletas regresa impulsada por los hermanos Lima y su amigo Juan 'El Nene', que han decidido recuperar este evento con un doble objetivo. Por un lado, devolver a Alozaina una cita que dejó huella entre aficionados y visitantes; por otro, convertirla en una herramienta solidaria a beneficio de la Fundación Infantil Casa Ronald McDonald de Málaga.
Horario y actividades de la jornada
La cita será el próximo 4 de julio en Alozaina, a partir de las 9.30 horas de la mañana. La jornada comenzará con un potente desayuno para los participantes y continuará con una ruta desde Alozaina hasta Yunquera, donde los asistentes disfrutarán de una charla a cargo de un técnico de turismo de la Sierra de las Nieves.
Tras la visita al conocido como pueblo de los pinsapos, la comitiva regresará hasta la pedanía de Jorox, donde tendrá lugar una comida en la mítica Venta Rivita, establecimiento recomendado por guías turísticas y muy vinculado a la tradición gastronómica de la zona. La jornada contará además con otras actividades y finalizará con una rifa de premios aportados por empresas colaboradoras.
Además, para todas aquellas personas que no puedan participar en la concentración pero deseen colaborar con esta causa solidaria, se ha habilitado una inscripción cero, mediante la cual cada persona podrá aportar la cantidad que estime oportuna.
De la necesidad al agradecimiento
Detrás de esta iniciativa hay una historia personal que explica el verdadero sentido de esta nueva edición. Hace apenas unos meses, Francisco, apasionado de los vehículos clásicos y uno de los impulsores del evento, fue padre de dos mellizos. Los recién nacidos tuvieron que permanecer ingresados durante semanas en la unidad de neonatos del Hospital Materno Infantil de Málaga, obligando a sus padres a afrontar una situación tan delicada como inesperada.
Residentes en Alozaina, Francisco y su esposa Alba se encontraron con una dificultad añadida: la imposibilidad de encontrar alojamiento cercano al hospital. Hoteles completos, apartamentos inexistentes… y la necesidad urgente de no separarse de sus hijos en un momento crucial.
La Casa Ronald McDonald de Málaga, un refugio seguro
Fue entonces cuando la Casa Ronald McDonald de Málaga se convirtió en su refugio. "Allí encontramos mucho más que un techo: tranquilidad, cercanía y el apoyo necesario para centrarnos exclusivamente en lo verdaderamente importante, el cuidado de nuestros bebés", refiere Francisco Lima.
Esa experiencia marcó profundamente a la familia. Francisco, apasionado del motor clásico por herencia de su padre, sintió que "debía devolver de algún modo todo lo recibido". Y lo han hecho de la mejor manera que conocen: recuperando una concentración que une pasión y solidaridad.
Qué mejor manera que colaborar
Así, la nueva edición de la concentración de coches, motos y racing clásicos de la Sierra de las Nieves no solo será un escaparate de vehículos históricos, sino también un punto de encuentro para la empatía.
Los beneficios íntegros del evento se destinarán a apoyar la labor de esta fundación, que ofrece alojamiento a familias malagueñas que, como ellos, deben desplazarse desde sus municipios para acompañar a sus hijos hospitalizados.
Los interesados pueden inscribirse en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/15DNjOR18zsFRv_V-c03fQIZAzGCZpNTwEPAwEUo1OBw/edit
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