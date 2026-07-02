Cinco días de luz y música: así será la décima edición del Light Fest en Antequera

El Ayuntamiento de Antequera presentó este jueves 2 de julio, en el Museo de la Ciudad, el Andalucía Antequera Light Fest 2026, que celebrará el décimo aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial con seis intervenciones lumínicas en el casco histórico los días 17 y 18 de julio, además del Family Days Festival en el Paseo Real del 15 al 19 de julio, con acceso gratuito, según anunció la teniente de alcalde Ana Cebrián.

El alcalde Manolo Barón y la teniente de alcalde delegada de Turismo y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, presentaron la edición 2026 del festival, que este año coincide con el décimo aniversario de la declaración UNESCO del Sitio de los Dólmenes. Cebrián recomendó recorrer el itinerario desde la parte alta de la ciudad hacia el centro, comenzando en la Real Colegiata de Santa María la Mayor y descendiendo por la Cuesta de San Judas, el Coso Viejo, la Plaza de San Sebastián, el patio del Ayuntamiento y la Plaza de San Luis. Las intervenciones principales se desarrollarán en horario de 22:30 a 02:00 horas los días 17 y 18 de julio.

La gran novedad de esta edición es Luminare, un espectáculo de videomapping que se desplaza al interior de la Real Colegiata de Santa María la Mayor. La fachada permanecerá iluminada, pero la intervención principal tendrá lugar dentro del templo, con proyecciones sobre el altar mayor, las columnas, los arcos y el techo, en torno al patrimonio universal y la historia de la humanidad. Ya en la Cuesta de San Judas, la instalación Rain of Light convertirá los árboles en esculturas de luz mediante gotas azules que evocan la importancia del agua en el asentamiento histórico de la ciudad. El recorrido continúa en el Coso Viejo, donde se recupera el tradicional despliegue de velas con composiciones inspiradas en los símbolos de Antequera y de la UNESCO. En la Plaza de San Sebastián, The Fire of History combina luz, música y fuego para evocar el origen de la humanidad y el papel del fuego entre los primeros pobladores. El patio del Ayuntamiento acogerá Music Party Universe, una propuesta inspirada en el firmamento y la observación del cielo por parte de los antiguos pobladores. El itinerario se cierra en la Plaza de San Luis con DJ Light, un espectáculo de videomapping y música en directo pensado especialmente para el público joven, con un DJ situado en uno de los balcones del edificio.

Family Days Festival

Como complemento a las intervenciones del casco histórico, el Paseo Real acogerá del 15 al 19 de julio el Family Days Festival, con acceso gratuito, horario de 20:00 a 00:00 horas y 12 food trucks. La programación arranca el miércoles 15 de julio con la inauguración del festival, el show infantil Family Dance: El Despertar y el concierto Superhits en Español. El jueves 16 se suceden el Tardeo de las Generaciones, el Fenómeno K-Pop Experience y un tributo a Estopa. El viernes 17, coincidiendo con el arranque de las intervenciones del casco histórico, el Paseo Real ofrece el Retro-Family Show, la Gala de los Deseos Musical Disney y un tributo a Fito & Fitipaldis. El sábado 18 llegan el Vermú Dance con éxitos infantiles, el Viral Kids Experience y un tributo a Héroes del Silencio. La programación se cierra el domingo 19 de julio con Grandes Animaciones Multimedia y un concierto tributo a The Beatles.

El festival cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, cofinanciado con Fondos FEDER y patrocinado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. A la rueda de prensa asistieron el director general de Morato, Boris Fort, y el responsable comercial de zona de Heineken, Joaquín Ortega, en representación de las entidades patrocinadoras. También colabora Turismo y Planificación Costa del Sol, de la Diputación Provincial de Málaga. La producción técnica y artística corre a cargo de la empresa Womack, que lleva una década trabajando en el festival.

La edición de 2025 reunió a más de 40.000 personas, cifra que el Ayuntamiento espera consolidar en 2026 con la ampliación de la programación familiar.