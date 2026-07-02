La Junta plantea reabrir el debate para incorporar Sierra Bermeja al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves

La Junta de Andalucía ha planteado reabrir el debate sobre la incorporación de Sierra Bermeja al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha animado este miércoles a las distintas administraciones a retomar el estudio para ampliar el perímetro del espacio protegido e incluir esta zona de alto valor ambiental.

Navarro ha realizado estas declaraciones durante el acto celebrado en el Teatro Municipal de Istán con motivo del quinto aniversario de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, que entró en vigor en julio de 2021. El encuentro ha reunido a representantes institucionales y del sector ambiental andaluz, con el alcalde de Istán, José Miguel Marín (IU), como anfitrión.

Sierra Bermeja. / l.o.

Sierra Bermeja, una ampliación pendiente tras el gran incendio de 2021

La delegada ha defendido que Málaga debe ser "ambiciosa" y ha señalado que el balance de estos cinco años avala la posibilidad de ampliar la superficie del parque nacional. "Creo que es el momento de empezar a plantear la posibilidad de ampliar el perímetro del Parque Nacional, incorporando la Sierra Bermeja", ha afirmado.

Navarro ha recordado que, cuando se aprobó la declaración del parque, una parte de la sociedad malagueña consideró que el espacio protegido "nacía incompleto" al quedar fuera Sierra Bermeja. Dos meses después, esta zona sufrió uno de los incendios más graves registrados en la provincia, tanto por su virulencia como por su singularidad.

La delegada ha vinculado esta reflexión con la memoria del incendio de 2021 y ha recordado al bombero forestal Carlos Martínez Haro, fallecido durante las labores de extinción. "Creo que lo merecen también aquellas personas que se jugaron la vida en aquel incendio", ha subrayado.

Patricia Navarro ha presidido el acto del quinto aniversario de la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional. / L.O.

Cinco años de Parque Nacional: 25,7 millones movilizados

Durante su intervención, Patricia Navarro ha destacado que el quinto aniversario llega en un momento en el que la Sierra de las Nieves se encuentra "asentada como referente ambiental, social y territorial". Según la Junta, desde su declaración se han movilizado 25,74 millones de euros en inversiones públicas para la conservación, la gestión del espacio y el desarrollo equilibrado de su área de influencia socioeconómica.

De esa cantidad, 16,5 millones de euros, en torno al 64% del total, han sido aportados directamente por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La delegada ha defendido que estas inversiones han permitido reforzar la protección ambiental, generar nuevas oportunidades y mejorar la proyección de los municipios vinculados al parque.

Istán ha acogido el acto conmemorativo del quinto aniversario de la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional. / L.O.

Un revulsivo para los municipios del interior de Málaga

La declaración como parque nacional "supuso un revulsivo para el interior de la provincia", ha señado Navarro. Los ayuntamientos que impulsaron esta figura de máxima protección han comprobado en estos cinco años sus beneficios en términos de actividad económica, atracción de visitantes y fijación de población.

La delegada ha destacado el papel del turismo activo y de naturaleza como motor para los municipios del entorno, así como la posibilidad de generar oportunidades para que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida sin tener que salir de sus localidades.

La Sierra de las Nieves. / L.O.

Nuevos órganos de gestión y participación

En estos cinco años se ha avanzado también en la estructura de gestión del espacio protegido. La creación del Espacio Natural de la Sierra de las Nieves, en junio de 2024, y la puesta en marcha del Consejo de Participación un año después han permitido avanzar hacia un modelo de gobernanza con mayor implicación de administraciones, municipios y sociedad civil.

La Junta considera que este proceso ha consolidado una estructura de planificación e inversiones orientada tanto a la conservación de los ecosistemas como a la mejora del uso público y la dinamización socioeconómica del territorio.

El centro de visitantes de Conejeras, una de las principales inversiones

Entre las actuaciones destacadas figura el centro de visitantes de Conejeras, en el término municipal de Parauta, una infraestructura clave para el uso público del Parque Nacional. El proyecto ha contado con una inversión superior a los cuatro millones de euros.

Solo en 2026 se ha invertido un millón de euros en esta infraestructura, a lo que se suma la dotación expositiva e interpretativa, todavía en ejecución, con otros 860.000 euros. La construcción del edificio ya está finalizada y la gestión del centro será licitada en los próximos meses, con el objetivo de reforzar la atención a visitantes, la divulgación ambiental y la generación de actividad económica vinculada al territorio.

Conservación, gestión forestal y biodiversidad

Las inversiones desarrolladas desde 2021 han tenido un peso destacado en materia de gestión forestal y conservación de la biodiversidad, con un importe de 5,8 millones de euros. Entre las actuaciones figuran proyectos de mejora de hábitats, naturalización de masas forestales procedentes de antiguas repoblaciones y tratamientos selvícolas preventivos.

También se han impulsado trabajos en enclaves como el Quejigal de Tolox, para favorecer la regeneración de especies arbóreas y mejorar la conectividad ecológica en zonas de alta montaña. La incorporación de la Sierra de las Nieves a la Red de Parques Nacionales ha permitido, además, reforzar la investigación y el seguimiento científico con proyectos apoyados por universidades, centros de investigación y el Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Refuerzo frente a incendios y mejoras en uso público

La Junta ha destacado igualmente las inversiones destinadas a reforzar la protección frente a incendios forestales y mejorar la capacidad operativa del Plan Infoca en el entorno del parque. Entre ellas se ha instalado una base Infoca Sierra de las Nieves en Istán, con una inversión de cuatro millones de euros, y el avance del Subcedefo de Tolox, con 480.000 euros.

A estas actuaciones se suman mejoras de accesibilidad y seguridad, como el entronque de la carretera A-397 con el camino de Conejeras, con una inversión de 860.000 euros, y el proyecto de sostenibilidad turística promovido por la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, dotado con 3,9 millones de euros.

En materia de uso público, también se ha desarrollado un proyecto de señalización adaptado al manual de parques nacionales, con una inversión de 295.000 euros.

Ahora, cinco años después de su declaración como Parque Nacional, la Junta aboga por ampliar la Sierra de las Nieves incluyendo la Sierra Bermeja.