El gran refugio del pinsapo está en Málaga: casi 23.000 hectáreas de biodiversidad en la Sierra de las Nieves

La Sierra de las Nieves es uno de los grandes tesoros naturales de Málaga. Declarado Parque Nacional en julio de 2021, este espacio protegido reúne en un territorio relativamente reducido diez de los 27 sistemas naturales terrestres recogidos en la Ley de Parques Nacionales.

Su gran emblema es el pinsapo, una especie en peligro de extinción que encuentra aquí las mayores formaciones de pinsapares de la Península Ibérica, con unas 2.000 hectáreas.

La Sierra de las Nieves es uno lo mayores refugios de pinsapo de la Península Ibérica. / L.O.

Diez sistemas naturales y especies amenazadas

Junto a los pinsapares, el parque reúne otras formaciones de gran interés ecológico, como los pinares de pino negral peridotíticos del sector occidental malacitano, los sabinares negrales interiores, los alcornocales húmedos gaditanos y los matorrales almohadillados espinosos y tomillares de pradera.

También se localizan en esta sierra plantas de especial valor ambiental, como el tabaco gordo o el quejigo de alta montaña, ambas incluidas entre las 15 especies amenazadas presentes en este enclave.

La cabra montés es una de las especies que viven el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. / L.O.

Casi 200 especies de vertebrados

La biodiversidad animal constituye otro de los grandes valores del Parque Nacional. En este espacio están presentes casi 200 especies de vertebrados, de las que 14 figuran en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Entre ellas destacan distintas especies de murciélagos y libélulas catalogadas. La cabra montés, asociada al carácter montañoso de estas sierras, es una de las especies más emblemáticas del parque. También resulta reseñable la presencia como nidificante del colirrojo real, así como del pez fraile y del cangrejo autóctono de río.

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves tiene una riqueza geológica única. / L.O.

Peridotitas y uno de los mejores ejemplos de karst mediterráneo

Desde el punto de vista geológico, la Sierra de las Nieves destaca por la presencia de rocas peridotitas, propias del manto terrestre y que raramente afloran en la corteza. Este rasgo confiere al parque una singularidad geológica de gran valor científico y paisajístico.

El espacio cuenta además con uno de los mejores ejemplos españoles de karst mediterráneo en transición con la alta montaña, otro de los elementos que explican su relevancia dentro de la Red de Parques Nacionales.

Casi 23.000 hectáreas protegidas en el interior de Málaga

La importancia de estos valores naturales justificó la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional en julio de 2021. Su ámbito físico se extiende por 22.979,76 hectáreas en la provincia de Málaga, en el extremo occidental de la Cordillera Bética.

Qué municipios forman parte del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves

El parque se reparte entre los términos municipales de El Burgo, Yunquera, Tolox, Monda, Istán, Benahavís, Parauta y Ronda. A estos ocho municipios se suman otros seis —Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja, Ojén y Serrato— que conforman su área periférica de protección.