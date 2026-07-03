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Sucesos

Fallece una niña por ahogamiento en una vivienda de Álora

La Guardia Civil investigas las circunstancias del trágico suceso, que se produjo ayer el el interior de una vivienda

Hospital del Guadalhorce. | L.O.

Hospital del Guadalhorce. | L.O.

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La Opinión

Una niña de corta edad ha fallecido por ahogamiento en una vivienda de la localidad malagueña de Álora, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las circunstancias del suceso.

Los hechos habrían ocurrido este pasado jueves y la menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Valle del Guadalhorce de Cártama, donde se le intentó reanimar sin éxito.

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