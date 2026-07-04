La Sierra de las Nieves convoca su 17º concurso fotográfico: esta es la temática de esta edición

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, ubicada en la provincia de Málaga, y el Espacio Natural han anunciado la apertura del plazo de inscripción para participar en la 17º edición de su Concurso Fotográfico, orientado a combinar la expresión artística, la divulgación de la naturaleza y la sensibilización social.

Este año, además, el certamen se viste de gala al coincidir con la celebración del quinto aniversario de la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, han recordado desde dicha mancomunidad a través de un comunicado.

El certamen se articula en torno a un tema único, como es la riqueza natural y el medio rural de este territorio, catalogado también como Reserva de la Biosfera dentro del Programa MaB de la Unesco y área integrada en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Para facilitar la participación y estructurar los contenidos, la organización ha dispuesto dos apartados claramente diferenciados, el de 'Biodiversidad y Geodiversidad', enfocado en la riqueza ecológica y geológica del espacio, y 'Actividades Humanas', concebido para plasmar los oficios tradicionales, el pulso rural y la interacción respetuosa de las comunidades locales con su entorno.

Respecto al propósito del evento, el director del Parque Nacional Sierra de las Nieves, Rafael Haro, ha destacado que este certamen "se presenta como una oportunidad inmejorable para visibilizar la biodiversidad y las actividades sostenibles que caracterizan a nuestro territorio. Desde el conocimiento profundo de este entorno surge el amor y el respeto indispensable para asegurar su conservación y educar a las futuras generaciones".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, ha manifestado que esta institución supramunicipal "mantiene un compromiso firme con el impulso de este proyecto de colaboración interinstitucional".

Uno de los ejemplares de pinsapo más singularesque pueden encontrarse en este espacio protegido. Sierra de las Nieves / L.O

"No solo buscamos premiar el talento técnico, sino también reforzar la identidad comarcal. Es una satisfacción saber que las 12 obras ganadoras de los dos apartados principales tendrán el privilegio de ilustrar el calendario oficial de 2027, un elemento emblemático que llevará la belleza de nuestra tierra a multitud de hogares e instituciones", ha expresado.

Bases

Las bases del concurso estipulan que podrán participar todas las personas que lo deseen, ya sean aficionadas o profesionales de la fotografía, quedando excluidos únicamente los miembros del jurado. Cada autor podrá presentar un máximo de cuatro fotografías por cada uno de los apartados establecidos.

Los archivos deberán remitirse obligatoriamente en formato JPG de alta calidad, con una resolución mínima de 3780 x 2835 píxeles y un tamaño máximo de archivo de 20 MB. El plazo para la recepción de los trabajos se extenderá desde el 3 de julio hasta el 1 de septiembre de 2026, ambos inclusive.

Un aspecto clave de la convocatoria es su riguroso enfoque ético. En cumplimiento de las directrices del parque nacional, se excluirán de inmediato todas aquellas imágenes en las que se determine que el autor ha causado daños o puesto en peligro elementos de la fauna, flora o geodiversidad, remarcando la prohibición expresa de aportar imágenes de nidos de aves.

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El jurado técnico otorgará seis premios correlativos y seis accésits para cada modalidad. Los galardones incluirán diplomas, placas conmemorativas y lotes de regalos vinculados a este valioso entorno protegido. Los interesados en consultar las bases completas o tramitar su inscripción en línea pueden hacerlo directamente a través del enlace del XVII Concurso Fotográfico Parque Nacional Sierra de las Nieves.