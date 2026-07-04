Antequera pide más de un millón para reparar daños de las borrascas de febrero

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informó el viernes de la solicitud realizada por el Ayuntamiento para acogerse a las ayudas a entidades locales destinadas a obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial afectados por fenómenos meteorológicos adversos, conforme al artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero.

Barón estuvo acompañado en rueda de prensa por la teniente de alcalde delegada de Obras y Mantenimiento, Teresa Molina, y por el teniente de alcalde de Seguridad y Protección Civil, Antonio García Mendoza, áreas directamente implicadas en la valoración técnica de los daños y en la tramitación de las propuestas.

El alcalde explicó que la petición, ya registrada por el Ayuntamiento, asciende a un total de 1.045.889,06 euros y contempla nueve actuaciones en infraestructuras municipales que se vieron afectadas por la borrasca de febrero. Dichas actuaciones han sido determinadas por los técnicos municipales de Obras, Urbanismo y Protección Civil, incorporando memorias justificativas, valoración económica, descripción de los daños producidos y soluciones constructivas propuestas.

También subrayó que se trata de actuaciones de reparación y restitución en caminos rurales, accesos agrícolas, calles, redes de saneamiento, drenajes y encauzamientos. «Estamos hablando de infraestructuras básicas para los vecinos, fundamentalmente de las zonas rurales y pedanías, así como para agricultores y empresas ubicadas en estos entornos», señaló.

En concreto, las actuaciones solicitadas se distribuyen entre distintos caminos rurales, anejos e infraestructuras municipales afectadas: camino de Cartaojal a la carretera de Cuevas Bajas (125.251,04 euros), camino de Las Pedrizas a Villanueva de la Concepción (81.879,04 euros), camino de Campillos a Bobadilla (110.536,32 euros), camino de Molinillo-Lentiscar (5.904,89 euros), camino de la Boca del Asno a Puerto del Barco (4.562,93 euros), camino de La Joya al Valle de Abdalajís (3.254,84 euros), calle Olivo en el anejo de La Joya (620.000 euros), calle Antequera en el anejo de Cañadas de Pareja (63.000 euros) y encauzamiento del arroyo del Aljibe en el anejo de Los Nogales (31.500 euros).

La actuación de mayor importe corresponde a la calle Olivo, en el anejo de La Joya, con una previsión de 620.000 euros. Según explicó Barón, esta zona se ha visto afectada en varias ocasiones por escorrentías que han provocado inundaciones, daños en el pavimento y afecciones en la red de saneamiento. La solución propuesta pasa por renovar la red de pluviales y conectar correctamente con el arroyo correspondiente.

También se solicita financiación al Gobierno de España para el camino de Cartaojal a la carretera de Cuevas Bajas, donde las lluvias erosionaron el cauce y dejaron el camino cortado al tráfico, planteándose la ejecución de gaviones, escollera y estabilización del cauce para evitar nuevos desprendimientos.

Otra de las actuaciones destacadas es la del camino de Campillos a Bobadilla, debido a los daños producidos en la obra de paso sobre el arroyo de las Tilajas, siendo necesaria la protección de la cimentación y la reconstrucción de la escollera.

La solicitud incluye además el camino de Las Pedrizas a Villanueva de la Concepción, donde se produjo un importante deslizamiento de ladera que obligó a una actuación de emergencia para mantener abierto el paso, así como la calle Antequera, en el anejo de Cañadas de Pareja, donde se plantea sustituir el sistema de drenaje para evitar nuevos episodios de inundaciones y deterioro.

Además, se contempla la reparación del encauzamiento del arroyo del Aljibe, en el anejo de Los Nogales, mediante la reparación de losas, muros y protecciones para evitar nuevos desbordamientos.

Financiación parcial de la Junta

Barón destacó que estas actuaciones benefician principalmente a pedanías y zonas rurales como La Joya, Los Nogales, Cañadas de Pareja, Cartaojal y Bobadilla, además de caminos rurales del término municipal. En este sentido, recalcó la importancia de «actuar sobre infraestructuras dañadas que son fundamentales para la vida diaria de los vecinos y para la actividad agrícola y empresarial».

El alcalde ha explicado también que, en algunos casos, existen actuaciones que ya cuentan con financiación parcial por parte de la Junta de Andalucía, a través de ayudas de emergencia para la reparación de caminos rurales.