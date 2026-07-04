Con Málaga pide a Diputación activar ya ayudas reembolsables para modernizar la industria rural

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado este sábado que defenderá en la próxima Comisión de Informativa Especial de Cuentas de la Diputación una iniciativa relativa a la puesta en marcha de una línea de ayudas reembolsables para la modernización e instalación de industrias de transformación en municipios menores de 20.000 habitantes.

"Algo que no es nuevo, pues ya fue aprobada por unanimidad en el Pleno de Diputación en marzo de 2024", ha recordado Márquez, quien ha criticado que pese haber sido aprobada hace más de dos años, "nos encontramos con que este compromiso estratégico sigue guardando en el cajón. Es inaceptable que el equipo de Gobierno intente justificar su inacción alegando acumulación de trabajo u otras prioridades".

Según ha señalado, a través de una nota, los acuerdos plenarios "deben de ser de obligado cumplimiento". "Nuestra provincia no puede seguir dependiendo de un modelo económico excesivamente concentrado en sectores de bajo valor añadido y alta estacionalidad. Si de verdad queremos combatir la despoblación y fijar a los jóvenes en el medio rural, necesitamos herramientas financieras innovadoras como estas ayudas reembolsables", ha apuntado.

Así, el diputado ha indicado que este modelo "permite movilizar de forma eficiente los recursos públicos, impulsando la industria agroalimentaria, generar empleo estable y crear un efecto multiplicador, ya que los fondos se reutilizan conforme se producen los reintegros". "La Diputación tiene la capacidad financiera de sobra, lo que le falta es voluntad política para ejecutar lo que ya prometió", ha declarado.

Por todo esto, el diputado de Con Málaga ha señalado que "a través de esta moción exigimos soluciones concretas", a través de varios acuerdos, en primer lugar, "reafirmar la plena vigencia del acuerdo unánime de marzo de 2024", seguido de "instar al Gobierno Provincial a construir en un plazo máximo de tres meses una mesa de trabajo con los agentes económicos y sociales, sindicatos y grupos políticos para redactar de forma inmediata la base reguladora de la convocatoria".

En tercer lugar, exigen "el compromiso firme de incorporar una dotación económica específica y suficiente en el próximo presupuesto provincial, para que estas ayudas sean una realidad el año que viene".

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Por último, Márquez ha añadido que "la credibilidad de esta Diputación se mide por su capacidad para cumplir aquello que ella misma prueba. Ha llegado el momento de pasar de las grandes declaraciones sobre el modelo productivo a políticas públicas reales que salven a los municipios de nuestro interior".