Arranca la construcción del nuevo vivero de empresas de Archidona

El Ayuntamiento de Archidona ha dado el paso definitivo para la creación de un nuevo espacio de oportunidades empresariales en el municipio. Responsables municipales, encabezados por el alcalde y titular de Desarrollo Local, Juan Manuel Almohalla, han visitado los terrenos designados para este proyecto con el objetivo de realizar el replanteo previo de la obra junto a los técnicos de la empresa adjudicataria, OMNI TRADER GROUP, S.L.

Este encuentro sobre el terreno marca el inminente inicio de la primera fase de un plan estratégico diseñado para facilitar el establecimiento de nuevos negocios. El proyecto contempla la edificación de dos naves industriales de 155 metros cuadrados de superficie útil cada una, concebidas íntegramente como vivero de empresas.

Reducir barreras

La iniciativa busca reducir las barreras iniciales a las que se enfrentan los emprendedores y ciudadanos que desean iniciar una actividad comercial o industrial. Para ello, el consistorio ha previsto que estas instalaciones se oferten mediante la modalidad de alquiler con opción a compra, flexibilizando el acceso a infraestructuras profesionales.

«Es una dirección en la que trabaja firmemente este equipo de gobierno, para dinamizar la creación de nuevas empresas y dotar a nuestro tejido productivo de los espacios que necesita», ha asegurado el regidor durante la inspección de la parcela.

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La ejecución de los trabajos cuenta con un importe de adjudicación de 195.999,99 euros y un plazo de ejecución de seis meses.