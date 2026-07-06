Agreden a una médica en Villanueva del Rosario y le rompen la nariz durante una consulta

Una médica ha resultado herida tras ser agredida este domingo en el centro de salud de Villanueva del Rosario, en Málaga, mientras se encontraba pasando consulta. La facultativa sufrió varias lesiones en la cara y una fractura del tabique nasal, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Antequera para recibir atención sanitaria.

La agresión se produjo sobre las 11.55 horas, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación. El ataque ocurrió dentro de la consulta, donde el hombre se encontraba en actitud agresiva.

Golpes en la cara sin mediar palabra

De acuerdo con la información facilitada, el paciente propinó varios golpes en la zona facial a la médica sin mediar palabra. Como consecuencia de la agresión, la facultativa cayó al suelo, momento que aprovechó para salir de la consulta y pedir ayuda.

Las lesiones sufridas por la médica fueron catalogadas con pronóstico moderado, después de ser atendida por diversas heridas en la cara y por la fractura nasal.

Condena del Colegio de Médicos de Málaga

El Colegio de Médicos de Málaga ha condenado de forma contundente esta agresión física, cuya violencia y gravedad ha calificado de “preocupante”. La institución ha expresado su rechazo a cualquier ataque contra profesionales sanitarios y ha vuelto a reclamar más medidas de seguridad en los centros de salud.

Su presidente, el doctor Pedro J. Navarro, ha insistido en la política de tolerancia cero frente a las agresiones a médicos y ha pedido a las administraciones públicas una respuesta urgente para frenar este tipo de episodios.

Más seguridad en los centros sanitarios

El caso se produce apenas una semana después de que el Colegio de Médicos denunciara otros dos episodios de agresiones. La corporación recuerda que cuenta con un programa específico, gratuito para sus colegiados, destinado a atender a los médicos agredidos tanto desde el punto de vista jurídico como psicológico.

La agresión de Villanueva del Rosario vuelve a poner el foco en la seguridad de los profesionales sanitarios, especialmente en consultas y centros de atención primaria, donde los facultativos reclaman medidas eficaces para poder desempeñar su labor con garantías.