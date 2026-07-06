Una colisión entre dos vehículos en Coín deja dos heridos: uno de ellos quedó atrapado

Dos personas han resultadas heridas en una colisión entre dos vehículos regsitrada a primera hora de esta mañana en Coín.

El accidente, donde ha sido necesario la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga para liberar a una persona que había quedado atrapada, se había producido en el kilómetro 2 de la MA-3400.

Según ha informado el CPB y el sistema Emergencias 112 Andalucía, el siniestro tuvo lugar en torno a las 06.20 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y equipo del mantenimiento de Carreteras.

Los heridos son dos hombres de 79 y 25 años que fueron trasladados al Hospital Clínico de Málaga, según ha confirmado fuentes del 112.