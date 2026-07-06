Sucesos
Una colisión entre dos vehículos en Coín deja dos heridos: uno de ellos quedó atrapado
Un hombre de 79 años y otro de 25 han sido trasladados al Hospital Clínico de Málaga tras el suceso
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Adrián Torres Postigo
MÁLAGA
Dos personas han resultadas heridas en una colisión entre dos vehículos regsitrada a primera hora de esta mañana en Coín.
El accidente, donde ha sido necesario la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga para liberar a una persona que había quedado atrapada, se había producido en el kilómetro 2 de la MA-3400.
Según ha informado el CPB y el sistema Emergencias 112 Andalucía, el siniestro tuvo lugar en torno a las 06.20 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y equipo del mantenimiento de Carreteras.
Los heridos son dos hombres de 79 y 25 años que fueron trasladados al Hospital Clínico de Málaga, según ha confirmado fuentes del 112.
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