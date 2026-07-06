Genalguacil realiza contrataciones enmarcadas en el programa 'Activa-T Joven'

El Ayuntamiento de Genalguacil realiza contrataciones enmarcadas en el programa de empleo ‘Activa-T Joven’, una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y cofinanciada por el FSE+ Andalucía 2021-2027 de la Unión Europea, con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.

El programa ‘Activa-T Joven’ persigue el objetivo de fomentar la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas en el ámbito local y posibilitará la contratación en Genalguacil de un total de 8 trabajadores a jornada completa durante 6 meses cada uno. La subvención total concedida al Ayuntamiento de Genalguacil ha sido de 89.200 euros para los siguientes perfiles de trabajadores: dos jardineros en general, dos auxiliares administrativos de atención pública, dos puestos para personal de limpieza o limpiadores en general y dos auxiliares de información. Hace unos meses iniciaron su actividad un auxiliar administrativo, un jardinero y un auxiliar de información. Los trabajadores restantes se irán incorporando progresivamente en próximas fechas.

El Programa Activa-T Joven está dirigido a promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas mediante la adquisición de experiencia laboral relacionada con una ocupación concreta. De esta manera, el programa permite que ayuntamientos y entidades locales autónomas contraten a estas personas para trabajar en proyectos que benefician a la comunidad.