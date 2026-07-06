La Guardia Civil desarticula en Fuente de Piedra una trama de menudeo que utilizaba a un menor de 12 años para entregar la droga

La Guardia Civil ha detenido en el municipio malagueño de Fuente de Piedra a 13 personas por su presunta implicación en una trama de venta de drogas el menudeo. La investigación, que ha durado varios meses, se inició tras tener conocimiento el instituto armado de que un grupo de vecinos del pueblo podrían estar distribuyendo estupefacientes a otros habitantes de esta localidad y otras próximas que acudían a distintas viviendas para abastecerse.

Según ha informado este lunes la Comandancia de Málaga, las pesquisas permitieron saber a los agentes que el principal responsable de la organización estaba utilizando a uno de sus hijos, de 12 años de edad, para entregar la droga a los consumidores con los que previamente había acordado las transacciones. Además, durante el desarrollo de la operación se comprobó que detrás de un robo con fuerza en una explotación agrícola estaba uno de los implicados en la venta de droga. Los guardias civiles lo sorprendieron cuando intentaba vender a un tercero motosierras, desbrozadoras, grupos electrógenos, atornilladores eléctricos y motores de extracción de agua.

Cinco registros

Con la investigación avanzada y la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo cinco registros domiciliarios en Fuente de Piedra en los que localizaron 750 gramos de cocaína, 190 gramos de heroína, 170 gramos de sustancias para la adulteración del estupefaciente, 14.000 euros en efectivo y tres vehículos utilizados por la organización. El operativo culminó con trece detenidos que se reparten los delitos de tráfico de drogas, robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y contra la administración de justicia. Once de los detenidos han ingresado en prisión.