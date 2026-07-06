La Sierra de las Nieves establece el punto de partida del ecoturismo en la provincia de Málaga

En tiempos donde se vive una exposición constante a altos niveles de contaminación, la concienciación ambiental es cada vez más importante, pero no menos que la voluntad para llevarla a cabo. Eso es lo que ha evidenciado la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, tras la reciente entrega a nueve empresas de la comarca de los certificados de adhesión a la marca ‘Soy Ecoturista’, respaldada por la Secretaría de Estado de Turismo. Tras 6 meses de evaluaciones, dichas acreditaciones constatan el primer destino ecoturístico en la provincia de Málaga.

En referencia a ello, el ecoturismo se ha establecido como una concepción responsable de viajar y un modelo alternativo para reducir la degradación de los ecosistemas. Este consiste en el mantenimiento del respeto al medio ambiente y la mejora del bienestar de la población local. Así lo ha manifestado el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Istán, José Miguel Marín durante el acto de reconocimiento: "Esta acreditación no es solo un reconocimiento a estas nueve empresas, sino una declaración de intenciones del conjunto del territorio: la Sierra de las Nieves apuesta por un turismo que conserva, que genera empleo de calidad y que pone en valor lo que somos".

Un paraje caracterizado por la diversidad natural

Por su parte, la Asociación de Ecoturismo en España (AEE), cuenta con la incorporación de un destino con el que la red Soy Ecoturista agrupa ya a 57 destinos y cerca de 900 empresas en 13 comunidades autónomas. De todos ellos, la Sierra de las Nieves se presenta como un entorno caracterizado por su diversa naturaleza, con hasta 1.500 tipos de plantas , y su condición de refugio para la fauna silvestre. Situada en el sector más elevado de la Serranía de Ronda, cuenta con las montañas más elevadas de Andalucía, gracias a los 1919 metros de altura del Pico Torrecilla. El nombre del lugar se debe a la presencia de nieve en sus cumbres que antiguamente se mantenía todo el año y se almacenaba para su distribución entre los pueblos de la provincia.

Siendo un destino que recibe una gran afluencia de visitas al año, la gerente de la AEE, Amanda Gúzman, ha destacado la importancia de este hecho: "Esto es realmente un punto de partida de un trabajo conjunto que necesita la implicación de todos, administraciones públicas y empresas para posicionar Sierra de las Nieves como un destino de ecoturismo a nivel nacional e internacional", subraya. Por su parte, Marín ha puesto en valor que esta adhesión se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado en su totalidad con fondos Next Generation EU.

Las nueve empresas certificadas, tras 6 meses de evaluaciones, representan una amplia diversidad de la oferta turística comarcal. Entre estas, se encuentran: cinco alojamientos Casa Rural del Río (Alozaina), Málaga Sierra de las Nieves by Real Spain Hotels (Casarabonela), Hotel La Casa Grande del Burgo (El Burgo), Casa Mox (Yunquera) y Hotel Cerro de Híjar (Tolox). Por otro lado, un establecimiento de alojamiento y actividades Algaba de Ronda (Ronda).A estas se añaden dos empresas de actividades Aventúrate en Sierra de las Nieves (Tolox) y Actividades en Sierra de las Nieves (Parauta).Y, por último, el Restaurante Raíces (Istán).

Siguiendo con ello, la adhesión de la Sierra de las Nieves a la red Soy Ecoturista constituye un hito para un modelo turístico novedoso que destaca por su compromiso por la conservación del patrimonio natural y el bienestar de los ocho municipios implicados en esta acreditación. La AEE que fue creada en 2010 como una asociación sin ánimo de lucro con la vocación de aportar soluciones sostenibles a los empresarios de turismo que operan en los espacios protegidos, ahora incluye en su red a otro Parque Nacional declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.