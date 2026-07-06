La Sierra de las Nieves, primer destino certificado 'Soy Ecoturista' de la provincia de Málaga

La Sierra de las Nieves quiere convertir su riqueza natural en una forma de viajar más responsable. La comarca da ahora un paso importante para reforzar su atractivo como destino de naturaleza, con empresas locales que apuestan por experiencias vinculadas al territorio, la conservación del entorno y un turismo que busca algo más que una visita rápida.

Salto al ecoturismo de la sierra de las Nieves. / l.o.

El paso es clave para reforzar su posicionamiento como destino de naturaleza y turismo sostenible. Así, la comarca se ha convertido en el primer destino de ecoturismo acreditado de la provincia de Málaga y en el séptimo de Andalucía en incorporarse a 'Soy Ecoturista', la marca del club de producto Ecoturismo en España, respaldada por la Secretaría de Estado de Turismo.

La adhesión se formalizó la pasada semana en la sede de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves, en el paraje Las Millanas de Tolox, durante un acto en el que se entregaron los certificados a nueve empresas de la comarca y se presentó también la nueva marca territorial del destino.

Nueve empresas certificadas en la Sierra de las Nieves

Las empresas acreditadas representan distintos ámbitos de la oferta turística de la comarca. Entre ellas figuran cinco alojamientos: Casa Rural del Río, en Alozaina; Málaga Sierra de las Nieves by Real Spain Hotels, en Casarabonela; Hotel La Casa Grande del Burgo, en El Burgo; Casa Mox, en Yunquera; y Hotel Cerro de Híjar, en Tolox.

A ellas se suman Algaba de Ronda, en Ronda, como establecimiento de alojamiento y actividades; las empresas de experiencias Aventúrate en Sierra de las Nieves, en Tolox, y Actividades en Sierra de las Nieves, en Parauta; y el Restaurante Raíces, en Istán. Todas han completado un proceso de asesoramiento y verificación de seis meses.

Quejigos y pinsapos en el parque nacional de la Sierra de las Nieves. / pedrajas

Un modelo turístico vinculado a la conservación

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Istán, José Miguel Marín, destacó que esta acreditación supone algo más que un reconocimiento a las empresas adheridas. A su juicio, representa una apuesta conjunta del territorio por un modelo turístico que conserve el entorno, genere empleo de calidad y refuerce la identidad local.

Marín enmarcó la adhesión en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado al 100% con fondos Next Generation EU, como una de las actuaciones prioritarias para consolidar la Sierra de las Nieves como referente nacional del ecoturismo.

Cueva del Agua, en la Sierra de las Nieves. / pedrajas

Qué supone entrar en la red Soy Ecoturista

La incorporación a Soy Ecoturista permitirá a la Sierra de las Nieves formar parte del escaparate nacional del ecoturismo acreditado. El destino se suma así a una plataforma que reúne ya a 57 destinos y cerca de 900 empresas en 13 comunidades autónomas, según explicó la gerente de la Asociación de Ecoturismo en España, Amanda Guzmán.

Guzmán subrayó que la Sierra de las Nieves llega a la red con unos valores naturales singulares, respaldados por su reconocimiento como Parque Nacional y Reserva Mundial de la Biosfera, y con una apuesta firme por la conservación y el desarrollo sostenible.

Promoción, comercialización y visitante de alto valor añadido

Con esta adhesión, la Sierra de las Nieves se incorpora a la plataforma Soy Ecoturista, desde la que sus empresas podrán participar en campañas conjuntas de promoción, ferias sectoriales y herramientas de comercialización orientadas a un visitante comprometido con la naturaleza y el desarrollo local.

Pinsapar de Cubero, en la Sierra de las Nieves. / pedrajas

La Mancomunidad asumirá el papel de ente gestor local del destino dentro del club de producto. Su función será representar a las empresas ante la Asociación de Ecoturismo en España y velar por el correcto uso de la marca Soy Ecoturista en el territorio.

Una hoja de ruta para el ecoturismo en la comarca

La jornada comenzó con una reunión de trabajo entre las nueve empresas certificadas y Amanda Guzmán bajo el lema ¿Y ahora qué?, centrada en definir los próximos pasos de promoción y comercialización como destino acreditado.

Posteriormente se presentó la nueva marca territorial de la Sierra de las Nieves, desarrollada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El acto de entrega de certificados estuvo presidido por José Miguel Marín, junto a Tomás Rueda, coordinador de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves; Amanda Guzmán; y alcaldes y alcaldesas de la comarca.

El ecoturismo se ve reforzado en el parque nacional de la Sierra de las Nieves. / pedrajas

La Sierra de las Nieves refuerza su apuesta por el turismo sostenible

La Sierra de las Nieves, reconocida como Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Unesco, afianza con este paso su compromiso con un modelo turístico que sitúa la conservación del patrimonio natural y el bienestar de sus municipios en el centro de la estrategia.

La acreditación abre una nueva etapa para un territorio que busca atraer visitantes interesados en la naturaleza, las experiencias locales y un turismo más respetuoso con el entorno.