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La Guardia Civil desmantela un laboratorio de marihuana en Torrox

Los agentes encontraron un cultivo interior con 30 plantas y productos derivados como aceites corporales, gominolas y pastillas de cannabis

Zona habilitada como cultivo.

Zona habilitada como cultivo.

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La Opinión

La Guardia Civil ha desarticulado en el municipio malagueño de Torrox un cultivo de marihuana en el que también se elaboraba productos derivados del cannabis. Según ha informado la Comandancia de Málaga, las pesquisas se iniciaron gracias a la colaboración de los vecinos, ya que las instalaciones generaban el fuerte olor.

Los agentes confirmaron esta información y ubicó el origen del aroma en un local situado en los bajos de una urbanización de este municipio de la Axarquía sobre el que establecieron un dispositivo de vigilancia. El trabajo policial evidenció que además del cultivo se podrían estar elaborando otros productos vinculados con el cannabis y que el inmueble tenía una cámara de seguridad para controlar el acceso.

Productos intervenidos en el laboratorio.

Productos intervenidos en el laboratorio. / L.O.

Zona de cultivo y de transformación

Con la correspondiente autorización judicial, los guardias entraron al local y localizaron dos zonas claramente diferenciadas, una destinada al cultivo de las plantas y otra a su manipulación y transformación. "Estas dos zonas contaban con medios para llevar a cabo todo el proceso, desde el cultivo hasta la elaboración y comercialización de productos como aceites corporales, gominolas, pastillas y diversas soluciones", han explicado.

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En el registro fueron intervenidas 30 plantas de marihuana, gran cantidad de productos derivados, materiales para el cultivo y elaboración de la droga y maquinaria especializada. Asimismo, fue detenida una persona y se procedió a la investigación de otra por un delito contra la salud pública.

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