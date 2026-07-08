El primer Bentley 100% eléctrico llevará nombre malagueño: Torcal

El Torcal de Antequera, uno de los paisajes naturales más reconocibles de Málaga, dará nombre al nuevo modelo de Bentley, la emblemática marca británica de automóviles de lujo. El fabricante ha elegido este paraje andaluz para bautizar su primer vehículo 100% eléctrico, un SUV con el que la firma abrirá una nueva etapa dentro de su gama contemporánea.

El nuevo Bentley Torcal está inspirado, según la propia compañía, en «uno de los paisajes más extraordinarios de Europa». La elección sitúa de nuevo a Antequera en el escaparate internacional gracias a un espacio natural singular, formado por rocas calizas, pasadizos, acantilados y formas laberínticas moldeadas durante millones de años.

Los ingenieros de Bentley han diseñado un SUV 100% eléctrico inspirados en los paisajes del Torcal de Antequera. / Bentley

El Torcal de Antequera, de Patrimonio Mundial a nombre de Bentley

El Torcal de Antequera forma parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016 junto a los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral, así como la Peña de los Enamorados. La UNESCO destaca precisamente la relación entre los monumentos megalíticos y los hitos naturales del entorno, entre ellos El Torcal.

Ahora, ese paisaje kárstico que domina el interior de la provincia de Málaga dará el salto al sector internacional del automóvil de lujo. Bentley lo describe como un paraje natural de piedra caliza con formaciones rocosas apiladas, acantilados y laberintos, esculpidos por la naturaleza a lo largo de millones de años.

El paraje natural, moldeado por fuerzas como el viento y la erosión han inspirado el diseño del Bentley Torcal. / Bentley

Por qué Bentley ha elegido el nombre Torcal

La firma británica vincula el nombre del nuevo modelo con la fuerza visual y geológica del paisaje antequerano. Según Bentley, la palabra Torcal comparte raíz con torque, el término inglés que hace referencia al par motor o fuerza de rotación que produce el motor de un vehículo.

La marca también conecta esa idea con el origen del propio paraje natural, moldeado por fuerzas como el viento y la erosión. «Al igual que el paisaje que inspiró su nombre, el Torcal está moldeado por fuerzas poderosas, combinando robustez y un carácter inconfundible», ha señalado el fabricante en la presentación del nombre.

Hasta ahora Bentley había fabricado vehículos eléctricos enchufables. / Bentley

El primer Bentley 100% eléctrico

El Bentley Torcal será el primer modelo completamente eléctrico de la marca, que hasta ahora ha fabricado híbridos enchufables, y se incorporará a la gama junto al Continental GT, el Flying Spur y el Bentayga. La compañía lo presenta como un nuevo capítulo en su historia, pero manteniendo la artesanía, el rendimiento y la identidad que han definido a Bentley desde 1919.

Por el momento, Bentley no ha cerrado todos los datos técnicos del vehículo para el mercado europeo. La propia firma señala que las cifras de emisiones de CO₂, consumo eléctrico y autonomía en la UE están pendientes y sujetas a la homologación correspondiente.

El Bentley Torcal utilizará la plataforma eléctrica PPE (Premium Platform Electric) desarrollada por el Grupo Volkswagen. / Bentley

Presentación en Londres el 23 de septiembre

La marca tiene previsto presentar el nuevo Bentley Torcal el próximo 23 de septiembre de 2026 en Londres, en un acto en el que se conocerán más detalles sobre diseño, prestaciones, autonomía y calendario comercial del vehículo. Por ahora, lo que ha trascendido del Torcal es que será un SUV de tamaño medio, con una longitud inferior a los 5 metros y que utilizará la plataforma eléctrica PPE (Premium Platform Electric) desarrollada por el Grupo Volkswagen, la cual compartirá con el futuro Porsche Cayenne eléctrico.

El lanzamiento llega en pleno proceso de transformación del sector del automóvil de lujo hacia la electrificación. En el caso de Bentley, el Torcal simboliza ese cambio de etapa: un modelo nuevo, eléctrico y con nombre malagueño, inspirado en uno de los paisajes naturales más singulares de Andalucía.

Antequera gana visibilidad internacional

La elección del nombre supone también un impulso de visibilidad para Antequera y para el conjunto del patrimonio natural y cultural de la provincia de Málaga. El Torcal, ya consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos del interior malagueño, queda ahora asociado a una marca global de lujo y a uno de sus lanzamientos más relevantes de los próximos años.

De paraje natural único a nombre de un coche llamado a marcar una nueva etapa en Bentley, el Torcal de Antequera refuerza así su proyección internacional desde una nueva dimensión: la del diseño, la tecnología y la automoción eléctrica.