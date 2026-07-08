Casabermeja reúne a grandes figuras del flamenco en su 55º Festival de Cante Grande el próximo 25 de julio

El Festival de Cante Grande de Casabermeja volverá a convertir al municipio malagueño en uno de los puntos de referencia del flamenco en la provincia. La 55.ª edición de esta cita se celebrará el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 22.00 horas, en el Polideportivo Municipal Antonio Sánchez, con un cartel en el que el cante, el baile y la guitarra serán los grandes protagonistas.

La programación reunirá a nombres destacados del panorama flamenco nacional como Maite Martín, Encarna Anillo, Pepe El Boleco, José Canela, Manuela Carpio e Ignacio de Amparo, en una edición que vuelve a reivindicar la calidad artística y la tradición de uno de los festivales históricos de la provincia de Málaga.

Un festival flamenco con reconocimiento turístico en Málaga

El certamen está declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga y de Interés Turístico Nacional de Andalucía, dos reconocimientos que refuerzan el peso cultural de una cita muy arraigada en el calendario flamenco andaluz.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha presentado el cartel de la edición de 2026 junto al alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, y ha destacado la apuesta de la institución provincial por el flamenco, un arte reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Maite Martín, Encarna Anillo, Pepe El Boleco y José Canela, al cante

El cartel del 55º Festival de Cante Grande de Casabermeja combinará artistas consagrados con figuras del flamenco actual. Al cante estarán Maite Martín, acompañada por el guitarrista jerezano José Gálvez; Encarna Anillo, que llegará desde Cádiz junto a Pituquete; Pepe El Boleco, procedente de Puebla de Cazalla y acompañado por el chiclanero Nono Reyes; y José Canela, de San Roque.

El toque flamenco también contará con presencia malagueña. José Canela, al igual que el cantaor malagueño Antonio Luque ‘Canito’, estará acompañado por la guitarra del cañetero Rubén Lara.

Manuela Carpio llevará el baile de Jerez a Casabermeja

El baile llegará de la mano de Manuela Carpio, una de las grandes figuras del baile jerezano, que estará acompañada por el cante de Enrique El Extremeño, Miguel Lavi y Manuel Tañé. La actuación contará además con la guitarra del malagueño Juan Requena.

Las palmas y jaleos correrán a cargo de Iván de Manuela, Miguel Ángel Heredia e Israel de Juanillorro, que completarán una propuesta artística de primer nivel para una noche dedicada al flamenco más puro.

Ignacio de Amparo ofrecerá un concierto de guitarra solista

La guitarra también tendrá un espacio propio dentro del festival con el concierto solista de Ignacio de Amparo, procedente de Morón de la Frontera. Su actuación reforzará el protagonismo del toque dentro de una programación pensada para los aficionados al cante, al baile y a la guitarra flamenca.

Con esta nueva edición, Casabermeja consolida su papel como uno de los municipios malagueños con mayor vinculación al flamenco y mantiene viva una cita cultural que cumple ya 55 ediciones como referente del verano en la provincia de Málaga.