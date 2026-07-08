Sucesos
La Guardia Civil investiga si nueve trofeos de caza mayor localizados en Álora proceden de una actividad furtiva
La colaboración ciudadana permite localizar en una finca cabezas de jabalí, corzo, gamo, muflón y cabra montés sin documentación que acredite su origen
La Guardia Civil ha intervenido nueve trofeos de caza mayor en el municipio malagueño de Álora e investiga si podrían proceder de actividades furtivas, ya que el propietario de los mismos no poseía ninguna documentación acreditativa sobre su procedencia legal. Así lo ha comunicado hoy la Comandancia de Málaga en la que ha precisado que la actuación policial ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana.
Un aviso sobre la posible existencia de trofeos cinegéticos sin identificar en una parcela llevó a los agentes del Seprona hasta la misma. Tras acceder a la misma con el permiso de la propiedad, los agentes localizaron en un almacén cabezas de jabalí, corzo, gamo, muflón y cabra montés, así como tablillas con colmillos de jabalí. Al solicitarle la documentación acreditativa de su procedencia, el responsable manifestó que carecía de ella, por lo que no se pudo confirmar su origen legal.
Por ello se intervinieron cautelarmente todos los trofeos hallados y quedaron depositados en dependencias oficiales mientras continúan las gestiones para determinar su origen. La Guardia Civil ha recordado que los hechos podrían constituir una infracción administrativa relacionada con la tenencia de trofeos de caza mayor sin el correspondiente precinto ni documentación obligatoria, y ahora prosigue la investigación sobre su posible vinculación con actividades de caza furtiva.
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