Reyerta
Varios heridos y seis internos en aislamiento tras una reyerta multitudinaria en la cárcel de Alhaurín de la Torre
Varios internos necesitaron asistencia sanitaria tras la reyerta ocurrida el martes por la tarde, que también causó daños en el mobiliario del centro penitenciario
Una reyerta ocurrida en la tarde de este pasado martes en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre se ha saldado por el momento con varios internos heridos y seis en aislamiento.
Según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias, los hechos sucedieron sobre las 19.00 horas en el módulo 9 del centro penitenciario y, según el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) en el enfrentamiento habrían participado más de una decena de internos, por lo que el número de personas en aislamiento podría aumentar.
Internos heridos
Según han señalado, varios internos presentaron heridas que precisaron asistencia sanitaria y tuvieron que ser trasladados a la enfermería, además de que se produjeron daños en parte del mobiliario. Ningún funcionario resultó lesionado, según la información adelantada por el diario Málaga Hoy.
Desde Tampm han lamentado que "una vez más, queda de manifiesto la crítica situación que atraviesan nuestros centros penitenciarios", debido a "la falta de medios", por lo que han considerado "imprescindible una profunda modernización del sistema" y la creación de un grupo V3 de funcionarios especializados.
Segunda reyerta en una semana
Es la segunda reyerta en menos de una semana en una cárcel de Málaga, tras registrarse el pasado domingo la primera en la cárcel de Archidona. Un interno fue herido por otro preso con un pincho de fabricación casera durante un altercado registrado en el Módulo 2. El incidente obligó finalmente al traslado de cuatro internos al módulo de aislamiento.
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