Pizza, pasta y música en directo: así será el nuevo festival italiano que llega a Torremolinos

La plaza de toros de Torremolinos izará la bandera italiana los días 27 y 28 de agosto para acoger la primera edición de Little Italy Gastro Fest, un festival gastronómico y de entretenimiento que convertirá el ruedo en una gran piazza mediterránea italiana. El proyecto de las promotoras GastronÓmico y Locamente forma parte del programa de ocio Plaza Paraíso, que se celebrará por primera vez del 25 de julio al 13 de septiembre.

Durante dos noches, las personas que acudan al evento podrán disfrutar de gastronomía italiana con música en directo y espectáculos que rinden homenaje a la 'dolce vita mediterránea', el arte de disfrutar sin prisas. Los aficcionados podrán degustar los diferentes platos italianos más icónicos, como la pasta fresca, la pizza o los panini, entre otras opciones.

Según la organización: "Little Italy Gastro Fest nace con la intención de traer a la Costa del Sol ocio de calidad inspirado en una de las culturas gastronómicas más icónicas del Mediterráneo”.

Cuatro paradas con sabor italiano

El festival se articulará en torno a cuatro espacios gastronómicos diferenciados. La Barra de la Nonna permitirá a los asistentes degustar recetas elaboradas por una auténtica abuela italiana, con propuestas como pasta fresca, panini tradicionales y tablas de quesos y embutidos; La Pizza rendirá homenaje a uno de los grandes emblemas de la cocina italiana con porciones de pizza al taglio recién horneadas; Dolce Italia reunirá algunos de los postres más representativos del país transalpino, entre ellos el tiramisú, los cannoli y el gelato artesanal, y El Aperitivo de Hugo ofrecerá un espacio dedicado a la cultura del aperitivo italiano, con Aperol Spritz, el vermut y otras bebidas emblemáticas de la coctelería clásica italiana.

Para amenizar la velada habrá música en directo y sesiones de DJ. Además, de espectáculos musicales con personajes tematizados con identidad italiana y momentos sorpresa a lo largo de la jornada.

El precio de las entradas para acudir un día parte de los 5 euros, mientras que las últimas disponibles tendrá un coste de 7 euros. Las personas que quieran acudir ambos días tendrán que pagar 8 euros. Los billetes están disponibles en las plataformas Forvenues y Zibarit y cada una de ellas tendrá un acceso automático al sorteo de un viaje a Italia para dos personas entre todos los compradores.