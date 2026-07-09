Alhaurín de la Torre cierra cuatro piscinas municipales tras detectar E. coli en el agua

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha cerrado temporalmente cuatro piscinas municipales de verano después de que los controles rutinarios de calidad del agua hayan detectado la presencia de Escherichia coli, conocida como E. coli, una bacteria que actúa como indicador de posible contaminación fecal.

Las instalaciones afectadas son la piscina de Torrealquería, la de La Alquería, la piscina pequeña del complejo Joaquín Blume y la piscina pequeña de El Cordobés. En cambio, las piscinas grandes de Joaquín Blume y El Cordobés continúan abiertas con normalidad, al no haberse registrado ninguna incidencia en sus análisis.

Qué piscinas siguen abiertas en Alhaurín de la Torre

Tras conocerse los resultados de los análisis, el Consistorio ha activado el protocolo sanitario previsto en la normativa vigente, que incluye un proceso de hipercloración del agua en las piscinas afectadas.

Esta actuación obliga a mantener cerradas las instalaciones durante aproximadamente 24 horas, a la espera de que nuevos controles confirmen que los parámetros del agua vuelven a ser correctos. Si las pruebas ofrecen resultados favorables, las piscinas podrían reabrir previsiblemente este martes con todas las garantías sanitarias.

Qué es la E. coli y por qué obliga a cerrar una piscina

Desde el Ayuntamiento recuerdan que este tipo de episodios pueden producirse durante la temporada de verano y que la presencia de E. coli en el agua suele estar relacionada con restos fecales. Entre las posibles causas se encuentran determinados descuidos higiénicos de algunos usuarios, especialmente en el caso de niños pequeños, el acceso con calzado contaminado o comportamientos incívicos.

Por este motivo, el Consistorio ha hecho un llamamiento a los bañistas para extremar las medidas de higiene antes del baño, respetar las normas de uso de las piscinas municipales y comunicar cualquier conducta que pueda poner en riesgo la salud del resto de usuarios.

Reapertura de las piscinas cerradas por E. coli

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha lamentado las molestias que pueda ocasionar este cierre preventivo, aunque subraya que la prioridad es garantizar la seguridad sanitaria y la calidad del agua en todas las instalaciones municipales.

Las piscinas clausuradas volverán a abrir una vez finalizado el tratamiento de hipercloración y obtenidos resultados favorables en los nuevos análisis de control.