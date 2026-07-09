Antequera conmemora los 10 años de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la Unesco

El Museo de la Ciudad de Antequera acogió este miércoles la primera jornada de un encuentro científico organizado por el Ayuntamiento de Antequera con motivo del 10º aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la Unesco, que se cumple el 15 de julio. La cita, que se prolongará varios días, reunió al alcalde, Manolo Barón; al concejal de Cultura, José Manuel Medina Galeote; y al catedrático Leonardo García Sanjuán, investigador principal de las excavaciones en el yacimiento.

La declaración se produjo el 15 de julio de 2016 durante la 40ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, celebrada en Estambul. Diez años después, España cuenta con tres sitios prehistóricos en la Lista de Patrimonio Mundial: Altamira, Atapuerca y los Dólmenes de Antequera, únicos representantes de la provincia de Málaga en este reconocimiento internacional. García Sanjuán señaló que la distinción ha permitido situar el conjunto megalítico antequerano en el mapa internacional de la investigación científica, algo que dos décadas atrás, cuando comenzó esta línea de trabajo, aún no se había conseguido.

Las investigaciones del equipo dirigido por García Sanjuán se han centrado en los últimos años en dos elementos del paisaje monumental: el sector norte de la Peña de los Enamorados y el dolmen de Menga. Los trabajos sobre la cronología de construcción de Menga, así como el estudio de las técnicas empleadas para levantarlo, dirigido por el doctor José Antonio Lozano Rodríguez, han requerido varios años de trabajo y la colaboración de un equipo multidisciplinar. Los resultados se han publicado en dos monografías durante los últimos ocho años, además de numerosos artículos en revistas científicas internacionales.

"Uno de los objetivos era poner el sitio de los dólmenes de Antequera en el mapa internacional de los grandes conjuntos megalíticos. Hace 20 años los dólmenes de Antequera no estaban aún ahí", afirmó García Sanjuán.

Investigaciones pendientes

El investigador reconoció que persisten importantes vacíos de conocimiento. Del tholos de El Romeral, indicó, apenas se dispone de información: se desconoce cuándo y cómo se construyó, y también cuándo y cómo se utilizó. Una situación similar afecta al dolmen de Viera. García Sanjuán apuntó además a los yacimientos neolíticos de la Vega de Antequera, Arroyo Saladillo y Huerta del Ciprés, excavados en su día por el arqueólogo Luis Efrén Fernández Rodríguez, que corresponden a los asentamientos donde vivió la población que construyó los dólmenes. Huerta del Ciprés se encuentra a unos 700 metros del conjunto de Menga y Viera, una cercanía que, según el investigador, permitiría estudiar su posible incorporación al sitio Patrimonio Mundial.

García Sanjuán advirtió también de que el conjunto carece actualmente de una exposición permanente que explique al visitante la información científica generada en las dos últimas décadas, uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Málaga. La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Antequera con la participación de la teniente de alcalde Ana María Cebrián Sotomayor, responsable del Museo de la Ciudad, continuará durante los próximos días con nuevas sesiones dedicadas a repasar las investigaciones realizadas en el yacimiento.