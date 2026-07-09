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La Junta inicia las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce entre Casapalma y Cerralba

Los trabajos costarán 50,45 millones de euros y permitirán construir 4,2 kilómetros de autovía en la A-357, con un viaducto sobre el río Grande y continuidad hacia Pizarra

Carretera A-357 entre Casapalma y Cerralba, donde la Junta de Andalucía, ha iniciado las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce.

Carretera A-357 entre Casapalma y Cerralba, donde la Junta de Andalucía, ha iniciado las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce. / Álex Zea / LMA

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Alejandro González

Alejandro González

Málaga

Las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce entre Casapalma y Cerralba ya han comenzado, con los trabajos previos. La Junta de Andalucía va a invertir 50,45 millones de euros para el desdoblamiento de la carretera A-357, en el término municipal de Pizarra, dentro del eje Málaga-Campillos-Ronda.

La actuación permitirá construir 4,2 kilómetros de nueva autovía en un corredor clave para las comunicaciones entre Málaga, el Valle del Guadalhorce y la Serranía. Actualmente, la vía rápida finaliza en Casapalma, y a partir de ahí la carretera pierde capacidad pese a soportar una elevada intensidad de tráfico.

MLG 09-07-2026.-Imagen de la carretera Málaga-Campillo-Ronda entre Casapalma y Cerralba, donde la Junta de Andalucía, ha adjudicado por 50,4 millones de euros para la reanudación de la autovía.

La Junta de Andalucía invertirá 50,4 millones de euros en las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce. / Álex Zea / LMA

La autovía del Guadalhorce crecerá 4,2 kilómetros

El proyecto contempla una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros, arcenes interiores de un metro, una mediana de diez metros y bermas de un metro.

El nuevo trazado discurrirá en variante y, en buena parte del recorrido, en paralelo a la carretera actual. La vía existente se conservará como carretera de servicio y acceso a las fincas colindantes, lo que permitirá separar el tráfico de largo recorrido de los desplazamientos locales.

MLG 09-07-2026.-Imagen de la carretera Málaga-Campillo-Ronda entre Casapalma y Cerralba, donde la Junta de Andalucía, ha adjudicado por 50,4 millones de euros para la reanudación de la autovía.

La carretera A-357 forma parte del eje Málaga-Campillos-Ronda. / Álex Zea / LMA

Un viaducto de 250 metros sobre el río Grande

Uno de los puntos más destacados de la obra será la construcción de un nuevo viaducto de 250 metros sobre el río Grande. En esa zona, el trazado se separará de la carretera actual para salvar el cauce y dar continuidad al nuevo tramo de autovía.

La intervención finalizará con una nueva glorieta en Pizarra, que permitirá conectar de nuevo con la carretera existente. El enlace definitivo quedará pendiente de los siguientes desarrollos previstos en este corredor viario.

Una obra adjudicada por más de 50 millones

Las obras han sido adjudicadas a la UTE formada por Copisa, Constructora Pirenaica y Arpo Empresa Constructora. De forma paralela, la asistencia técnica para la dirección facultativa, el control y la vigilancia de los trabajos se ha adjudicado por 1,1 millones de euros a la UTE integrada por Proasur Ingeniería Civil y Aima Ingeniería.

La actuación supone reactivar un tramo que ya llegó a adjudicarse en enero de 2010, pero que nunca llegó a ejecutarse. Desde entonces, la ampliación de la A-357 había permanecido paralizada.

Un desdoble pendiente desde hace más de una década

La Consejería de Fomento reactivó el proyecto en febrero de 2024 con su actualización técnica y ambiental. Posteriormente, a mediados de 2025, autorizó el gasto para licitar unas obras que se financiarán con fondos propios de la Junta de Andalucía.

Con esta adjudicación, el Gobierno andaluz da un nuevo paso para prolongar la autovía del Guadalhorce más allá de Casapalma y mejorar uno de los ejes de comunicación con mayor demanda de la provincia de Málaga.

Continuidad hacia Zalea y Ronda

La planificación autonómica no se limita a este tramo. La Junta prevé dar continuidad al desdoble con otros ocho kilómetros adicionales. En concreto, ya está en redacción el tramo entre Cerralba y Zalea, también en la A-357, así como la duplicación de los accesos a Ronda a través de la A-367.

La A-357, con 69 kilómetros de longitud, forma parte de la Red Básica de Articulación de Andalucía. Actualmente, funciona como autovía entre Málaga y Casapalma, pero a partir de ese punto continúa como carretera convencional en una zona con una fuerte demanda de movilidad.

Más de 25.000 vehículos diarios hasta Pizarra

Según los datos aportados por la Junta, el tramo ya desdoblado de la A-357 soporta picos de hasta 80.000 vehículos diarios. La intensidad se mantiene por encima de los 25.000 vehículos al día hasta Pizarra, donde confluyen además tráficos procedentes de Antequera, la Serranía de las Nieves, Guadalteba y Ronda.

Noticias relacionadas y más

La ampliación entre Casapalma y Cerralba mejorará la capacidad, seguridad vial y fluidez en un eje estratégico para los desplazamientos diarios del Valle del Guadalhorce y la conexión interior de la provincia de Málaga.

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