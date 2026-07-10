Fuego
Declarado un incendio forestal en Humilladero: cinco medios aéreos actúan para sofocar el fuego
El dispositivo Infoca suma cinco aeronaves y 25 efectivos para contener las llamas en la cima de un paraje cercano a zona agrícola
El dispositivo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha reforzado este viernes su intervención en el incendio declarado en el término municipal de Humilladero, en el paraje conocido como la Sierrecilla, con la incorporación de más medios aéreos para tratar de frenar el avance de las llamas.
En estos momentos trabajan en la zona cinco aeronaves: dos aviones de carga en tierra y tres helicópteros, dos de ellos pesados y uno ligero. El operativo se completa con 25 efectivos desplegados sobre el terreno.
El incendio se localiza en la cima de un paraje próximo a una zona agrícola, donde los equipos de extinción centran sus esfuerzos para controlar el fuego.
El dispositivo se refuerza tras la declaración del incendio
La movilización inicial contempló la salida de dos helicópteros. Sin embargo, poco después del inicio de la intervención, Infoca decidió ampliar el despliegue aéreo hasta alcanzar un total de cinco aeronaves, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta.
Por el momento, el dispositivo continúa trabajando para contener el incendio, mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del fuego. Hasta ahora no se ha informado de afecciones a viviendas ni de posibles daños personales.
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