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Fuego

Estabilizado el incendio forestal en Humilladero: continúan desplegados efectivos de tierra, autobombas y unidad médica

El dispositivo Infoca logró estabilizar las llamas en torno a las 01:00 horas. Está afectada una zona forestal que linda con un suelo agrícola

Incendio en Humilladero, en el paraje de la Sierrecilla.

Incendio en Humilladero, en el paraje de la Sierrecilla. / Buly | X

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Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

Málaga

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio declarado en la tarde de este pasado viernes en el término municipal de Humilladero, en la provincia de Málaga. En esta fase, se considera que el incendio evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que permitan al fuego avanzar libremente, aunque no esté aún controlado.

El fuego fue declarado sobre las 18,00 horas y afecta a una zona forestal que linda con otra agrícola. Tras varias horas, los efectivos desplegados han logrado estabilizarlo a las 01,00 horas.

En el lugar se mantienen 50 efectivos por tierra, además de tres autobombas y la unidad médica, según han explicado a Europa Press desde Infoca.

Paraje de la Sierrecilla

El Infoca decidió reforzar este pasado viernes su intervención en el incendio declarado en el término municipal de Humilladero, en el paraje conocido como la Sierrecilla, próximo a una zona agrícola, con la incorporación de más medios aéreos para tratar de frenar el avance de las llamas.

En la zona afectada por el fuego llegaron a trabajar de forma coordinada cinco aeronaves: dos aviones de carga en tierra y tres helicópteros, dos de ellos pesados y uno ligero. Un operativo que se completó con 25 efectivos desplegados sobre el terreno.

Incendio en Humilladero desde el camping La Sierrecilla.

Incendio en Humilladero desde el camping La Sierrecilla. / Sergio Jiménez | X

En un primer momento, la movilización inicial contempló la salida de dos helicópteros. Sin embargo, poco después del inicio de la intervención, Infoca decidió ampliar el despliegue aéreo hasta alcanzar un total de cinco aeronaves, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta.

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Hasta ahora no se ha informado de afecciones a viviendas ni de posibles daños personales.

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