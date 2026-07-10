El Gobierno de España inyecta cerca de 53.000 euros en el municipio de Salares para mejorar los servicios públicos

El Gobierno de España ha aumentado la financiación local del municipio malagueño de Salares con 52.922,40 euros. Esta inyección económica está destinada para 2026 y será distribuida en entregas a cuenta, es decir, transferida periódicamente al municipio, actualizadas por el Real Decreto-ley 13/2026.

En una visita al municipio que ha contado con la presencia del secretario de Organización y diputado provincial, José Bernal, se ha enfatizado en lo que supone este refuerzo para los pequeños municipios: “Estos recursos son fundamentales para que se puedan prestar mejores servicios públicos, atender las necesidades de sus vecinos y vecinas y garantizar la igualdad de oportunidad con independencia del lugar en el que se viva”, destaca Bernal.

Actuación ante las borrascas de principios de año

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE de Málaga ha valorado las ayudas del Gobierno de España a agricultores y ganaderos. En concreto, las relativas a las sucesiones de borrascas que sufrió Andalucía a principios de año, que llevaron a la Junta de Andalucía a declarar la situación de desastre natural en diversos puntos. En el caso de Salares, tras los temporales registrados entre enero y febrero, estas ayudas han ascendido a 15.949,73 euros y benefician a tres agricultores y ganaderos del municipio.

En este sentido, el representante socialista ha resaltado que esta actuación ha sido producto de "la agilidad, la rapidez y el compromiso" del Gobierno de España para la tramitación de estas ayudas. En cuanto al aumento de financiación local, este se centrará en la mejora de servicios, el mantenimiento de infraestructuras y dar mejores respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

Toque de atención a la Junta

Durante la visita el secretario de Organización del PSOE, además, ha hecho mención a la gestión de la Junta de Andalucía: "Al menos que iguale el esfuerzo que está realizando el Gobierno de España en materia de financiación a los ayuntamientos", ha pedido. Por otro lado, ha criticado la gestión, afirmando que los municipios no pueden recibir “solo palabras” por parte del Gobierno andaluz.

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En adherencia a ello, ha incidido en que los municipios necesitan una financiación “justa, estable y suficiente”. Dichos recursos y ayudas directas ayudarán a la economía local Salares, donde la agricultura y la ganadería forman parte del mantenimiento de la economía local y la vida del pueblo.