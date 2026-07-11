Secciones

Es noticia
Incendio de Almería, trampa mortalIncendio IbisEl Palo, núcleo comercialMercado de fichajesEl Mundial retrasa el debut del Málaga CFMisterio en los Jardines de PicassoAccidente de tráficoTraslado del Centro de Transfusión
instagramlinkedin
Un vehículo se despeña y cae por un terraplén en Mijas

Un vehículo se despeña y cae por un terraplén en Mijas

La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un vehículo se despeña y cae por un terraplén en Mijas

La Opinión

Málaga
RRSS WhatsAppCopiar URL

Susto en Mijas después de que un vehículo se despeñase y cayese por un terraplén de dos metros y medio en el término municipal de Mijas, entre la zona de Atalaya y Macorra.

El teléfono 112 recibió una llamada a las 11:40 en la que se avisaba de que había un vehículo volcado en una finca privada entre las zonas de Atalaya y Macorra, por lo que se procedió a avisar a Bomberos, 061 y Guardia Civil.

Por ahora se desconocen las causas del suceso, aunque fuentes del servicio de emergencias confirma que no se han reportado víctimas.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents