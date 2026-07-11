Suceso
Un vehículo se despeña y cae por un terraplén en Mijas
El teléfono 112 recibió una alerta a las 11:40 avisando de un vehículo volcado en una finca privada entre Atalaya y Macorra
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Málaga
Susto en Mijas después de que un vehículo se despeñase y cayese por un terraplén de dos metros y medio en el término municipal de Mijas, entre la zona de Atalaya y Macorra.
El teléfono 112 recibió una llamada a las 11:40 en la que se avisaba de que había un vehículo volcado en una finca privada entre las zonas de Atalaya y Macorra, por lo que se procedió a avisar a Bomberos, 061 y Guardia Civil.
Por ahora se desconocen las causas del suceso, aunque fuentes del servicio de emergencias confirma que no se han reportado víctimas ni heridos.
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