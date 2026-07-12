Alumnos de pintura de Antequera exponen sus obras en la sala museo municipal

El Ayuntamiento de Antequera presentó este fin de semana la exposición «Interpretaciones» en la Sala de Exposiciones consistorial, con cerca de una treintena de obras realizadas por el alumnado del Taller Municipal de Dibujo y Pintura que dirige Fátima Morente. Al acto asistieron el alcalde, Manolo Barón, y el concejal de Cultura, José Medina Galeote. La muestra podrá visitarse hasta el 31 de julio. Las obras que integran la exposición fueron realizadas expresamente para esta ocasión y están inspiradas en referentes reconocibles de la pintura universal, tanto clásica como contemporánea. Entre los guiños detectados en las piezas figuran Gustav Klimt, Edward Hopper, David Hockney y Tamara de Lempicka. El título de la muestra responde precisamente a este ejercicio: cada alumno ofrece su particular interpretación de un estilo o autor de referencia.

El taller ha reunido este curso a casi medio centenar de personas, entre niños y adultos, en clases distribuidas en meses alternos a lo largo del año.

El regidor subrayó además la trayectoria de Morente, que dirige este taller municipal desde hace casi dos décadas.

Por su parte, José Medina Galeote puso en valor el esfuerzo continuado que hay detrás de la exposición y el compromiso municipal con este tipo de actividades formativas.

«El trabajo se desarrolla pintando, creando y dedicando tiempo a la pintura y al dibujo. Esta exposición es el fruto de todo un año de esfuerzo», dijo.