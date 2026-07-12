Sociedad
Antequera celebra el décimo aniversario de Los Dólmenes
La UNESCO declaró el Sitio de los Dólmenes de Antequera Patrimonio Mundial el 15 de julio de 2016, sumándose a Altamira y Atapuerca como los únicos enclaves prehistóricos españoles en la lista
El Ayuntamiento de Antequera desarrolla durante julio un programa de actos por el décimo aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se cumple el 15 de julio de 2026.
El alcalde, Manolo Barón, ha combinado un encuentro científico ya celebrado y el Antequera Light Fest, previsto los días 17 y 18 de julio con el videomapping Luminare en la Real Colegiata. La declaración se produjo el 15 de julio de 2016 durante la 40ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en Estambul, cuando el Sitio de los Dólmenes de Antequera fue incluido en la Lista de Patrimonio Mundial. Diez años después, España cuenta con tres sitios prehistóricos en dicha lista: Altamira, Atapuerca y Antequera. El primero de los actos del ciclo fue un encuentro científico celebrado esta semana en el Museo de la Ciudad de Antequera, organizado por el Ayuntamiento y en el que participaron el propio alcalde, el concejal de Cultura, José Manuel Medina Galeote, y el catedrático Leonardo García Sanjuán, investigador principal de las excavaciones en el yacimiento prehistórico.
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