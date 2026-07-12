Solicitan la concesión del agua residual para el mega acueducto de Antequera

Un total de 1.300 agricultores y ganaderos de la comarca de Antequera han constituido una comunidad de regantes para solicitar el uso de aguas residuales depuradas procedentes de Málaga capital. La comunidad, que comenzó a gestarse hace dos años con un número inferior de propietarios, ya supera los 1.300 asociados que han presentado en días pasados sendas solicitudes de concesión ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la del Sur, según ha confirmado el gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Málaga, Carlos Cintas.

El proyecto, bautizado por DCOOP como Futuraqua, y al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, plantea aprovechar el agua residual que las depuradoras de la capital malagueña vierten actualmente al mar. Las estaciones EDAR Guadalhorce y EDAR Peñón del Cuervo depuran en la actualidad unos 60 hectómetros cúbicos al año, cifra que se elevará a 66 cuando entre en funcionamiento la EDAR Norte, aún por construir. De ese volumen, 46 hectómetros cúbicos anuales tendrían como destino el riego agrario, mientras que los 20 restantes se reservarían para zonas verdes, campos de golf y la central de ciclo combinado.

La comunidad ha dividido su solicitud de concesión en dos expedientes porque las parcelas de los socios se reparten entre dos cuencas hidrográficas distintas. Según ha explicado Carlos Cintas, la petición dirigida a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de competencia estatal, afecta a 10.958 hectáreas, mientras que la elevada a la Confederación Hidrográfica del Sur (Cuenca Mediterránea), dependiente de la Junta de Andalucía, suma 27.906 hectáreas. La suma de ambas peticiones alcanza las 38.864 hectáreas.

La infraestructura prevista consiste en tuberías dobles, de un metro de diámetro cada una, enterradas y con estaciones de bombeo que vendrían acompañados de plantas fotovoltaicas. Una de las dos conducciones quedaría reservada para abastecer a la población en caso de sequía severa. Se estudian actualmente dos trazados alternativos: el que discurre por la ribera del Guadalhorce, la propuesta original de la cooperativa, que alcanza una cota máxima de unos 600 metros; y otro planteado por la empresa Emasa a través del Valle de Abdalajís, que exige salvar un desnivel de 1.000 metros y resultaría más costoso.

La inversión se estima en 800 millones de euros, que recuerda que buena parte del coste corresponde a las instalaciones de bombeo: previsiblemente seis balsas principales con una potencia conjunta de 35 megavatios.