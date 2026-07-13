Aceleran los sondeos en Abdalajís tras eximir a Adif del abastecimiento

El Ayuntamiento de Valle de Abdalajís trabaja junto a la Diputación de Málaga en dos líneas de actuación paralelas —un estudio de sectorización de la red de abastecimiento, presupuestado en cerca de 3 millones de euros, y una campaña de sondeos para localizar nuevas captaciones— con el objetivo de asegurar el suministro de agua tras el cese definitivo de las cisternas de Adif, efectivo desde el 1 de julio, según ha confirmado a este medio la alcaldesa, Virginia Romero.

El fin del transporte de agua en camiones cisterna llega después de que el Tribunal Supremo confirmara, el pasado 22 de abril, la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 21 de mayo de 2025, que eximía a Adif de mantener el suministro alternativo pactado en 2007. El convenio, que obligaba a la empresa pública a compensar la rotura del acuífero provocada por las obras del túnel del AVE Antequera-Málaga en 2005, se había extinguido formalmente el 2 de octubre de 2020 sin que las partes lograran renovarlo. Adif comunicó el 1 de junio el fin del servicio, que se mantuvo hasta el 30 de junio. Hasta esa fecha, los camiones cisterna llevaban a diario hasta 450.000 litros de agua al depósito de la Sierrecilla, punto desde el que se distribuye el suministro a toda la red municipal.

En dos décadas de reparto en cisternas, Adif ha destinado cerca de 40 millones de euros al transporte de agua y a otras infraestructuras derivadas de la rotura del acuífero. Según explica la alcaldesa, el municipio se abastece ahora mismo de dos pozos y del manantial del Bermejal, cuyos niveles se mantienen altos gracias a las lluvias del pasado invierno y la primavera.