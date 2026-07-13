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Alhaurín el Grande pone en marcha el primer Centro Comercial Abierto del Valle del Guadalhorce

La acreditación de la Junta permitirá al municipio optar a ayudas para modernizar los establecimientos y reforzar la actividad del centro histórico

Alhaurín el Grande inaugura oficialmente su Centro Comercial Abierto.

Alhaurín el Grande inaugura oficialmente su Centro Comercial Abierto. / L.O.

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Alejandro González

Alejandro González

Málaga

Alhaurín el Grande se ha convertido en el primer municipio del Valle del Guadalhorce en contar con un Centro Comercial Abierto, una figura que agrupa y coordina a los negocios del núcleo urbano para mejorar su promoción, competitividad y capacidad de atraer clientes.

La acreditación, concedida por la Junta de Andalucía, permitirá al municipio presentarse a convocatorias específicas de ayudas para financiar mejoras en las zonas comerciales, modernizar los establecimientos e impulsar proyectos de digitalización y promoción.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, Carmen Sánchez, ha recorrido algunos de los comercios incluidos en este espacio junto al alcalde, Anthony Bermúdez; la concejala de Desarrollo Económico, Macarena Herrera; el concejal de Empleo y Hacienda, Luis Miguel Molina; y representantes de la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce, Fedelhorce.

El Centro Comercial Abierto de Alhaurín el Grande cuenta con una marca propia.

El Centro Comercial Abierto de Alhaurín el Grande cuenta con una marca propia. / L.O.

Qué es un Centro Comercial Abierto

A diferencia de un centro comercial convencional, este modelo reúne a establecimientos situados en distintas calles del casco urbano bajo una estrategia conjunta de gestión, promoción e imagen.

Los negocios mantienen su independencia, pero participan en campañas, actividades y servicios compartidos con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra más coordinada y competir con otros formatos comerciales.

La acreditación reconoce que el área comercial cuenta con una estructura organizada y con capacidad para desarrollar actuaciones comunes.

La Junta ha reconocido oficialmente a los comercios del centro de Alhaurín como Centro Comercial Abierto.

La Junta ha reconocido oficialmente a los comercios del centro de Alhaurín como Centro Comercial Abierto. / L.O.

Ayudas para digitalización y mejora de los negocios

La obtención de esta distinción permitirá a Alhaurín el Grande optar a subvenciones destinadas a la renovación de infraestructuras comerciales, la incorporación de herramientas digitales y la modernización de los establecimientos.

También podrán financiarse campañas de promoción, actividades de dinamización y actuaciones para mejorar la accesibilidad y la imagen de las calles comerciales.

Estas líneas de financiación pueden facilitar la puesta en marcha de proyectos que, hasta ahora, dependían exclusivamente de los recursos municipales o de las aportaciones de los propios comerciantes.

La delegada de la Junta de Andalucía Carmen Sánchez visitó el Centro Comercial Abierto de Alhaurín el Grande.

La delegada de la Junta de Andalucía Carmen Sánchez visitó el Centro Comercial Abierto de Alhaurín el Grande. / L.O.

El comercio del centro histórico, principal beneficiado

El Centro Comercial Abierto se concentra en el núcleo urbano y tiene como objetivo reforzar la actividad de los negocios tradicionales, especialmente los situados en el centro histórico.

La iniciativa pretende aumentar la afluencia de compradores, favorecer la apertura de nuevos establecimientos y reducir la pérdida de actividad comercial en las zonas más antiguas del municipio.

El alcalde, Anthony Bermúdez, ha señalado que la acreditación reconoce el trabajo desarrollado en los últimos años por el Ayuntamiento, los empresarios y las asociaciones comerciales.

Según ha explicado, el objetivo es consolidar un modelo comercial «competitivo, atractivo y adaptado a las nuevas demandas de los consumidores».

Fedelhorce participará en la gestión comercial

La puesta en marcha del Centro Comercial Abierto ha contado con la participación de Fedelhorce, que ha trabajado con el Ayuntamiento en la preparación de la candidatura y en la organización de los establecimientos adheridos.

La federación empresarial tendrá un papel relevante en la coordinación de futuras campañas y en el desarrollo de actividades destinadas a atraer público al centro urbano.

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El siguiente paso será definir las actuaciones que podrán concurrir a las convocatorias de ayudas y concretar las iniciativas promocionales que se desarrollarán bajo la nueva marca comercial.

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