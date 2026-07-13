Comercio
Alhaurín el Grande pone en marcha el primer Centro Comercial Abierto del Valle del Guadalhorce
La acreditación de la Junta permitirá al municipio optar a ayudas para modernizar los establecimientos y reforzar la actividad del centro histórico
Alhaurín el Grande se ha convertido en el primer municipio del Valle del Guadalhorce en contar con un Centro Comercial Abierto, una figura que agrupa y coordina a los negocios del núcleo urbano para mejorar su promoción, competitividad y capacidad de atraer clientes.
La acreditación, concedida por la Junta de Andalucía, permitirá al municipio presentarse a convocatorias específicas de ayudas para financiar mejoras en las zonas comerciales, modernizar los establecimientos e impulsar proyectos de digitalización y promoción.
La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, Carmen Sánchez, ha recorrido algunos de los comercios incluidos en este espacio junto al alcalde, Anthony Bermúdez; la concejala de Desarrollo Económico, Macarena Herrera; el concejal de Empleo y Hacienda, Luis Miguel Molina; y representantes de la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce, Fedelhorce.
Qué es un Centro Comercial Abierto
A diferencia de un centro comercial convencional, este modelo reúne a establecimientos situados en distintas calles del casco urbano bajo una estrategia conjunta de gestión, promoción e imagen.
Los negocios mantienen su independencia, pero participan en campañas, actividades y servicios compartidos con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra más coordinada y competir con otros formatos comerciales.
La acreditación reconoce que el área comercial cuenta con una estructura organizada y con capacidad para desarrollar actuaciones comunes.
Ayudas para digitalización y mejora de los negocios
La obtención de esta distinción permitirá a Alhaurín el Grande optar a subvenciones destinadas a la renovación de infraestructuras comerciales, la incorporación de herramientas digitales y la modernización de los establecimientos.
También podrán financiarse campañas de promoción, actividades de dinamización y actuaciones para mejorar la accesibilidad y la imagen de las calles comerciales.
Estas líneas de financiación pueden facilitar la puesta en marcha de proyectos que, hasta ahora, dependían exclusivamente de los recursos municipales o de las aportaciones de los propios comerciantes.
El comercio del centro histórico, principal beneficiado
El Centro Comercial Abierto se concentra en el núcleo urbano y tiene como objetivo reforzar la actividad de los negocios tradicionales, especialmente los situados en el centro histórico.
La iniciativa pretende aumentar la afluencia de compradores, favorecer la apertura de nuevos establecimientos y reducir la pérdida de actividad comercial en las zonas más antiguas del municipio.
El alcalde, Anthony Bermúdez, ha señalado que la acreditación reconoce el trabajo desarrollado en los últimos años por el Ayuntamiento, los empresarios y las asociaciones comerciales.
Según ha explicado, el objetivo es consolidar un modelo comercial «competitivo, atractivo y adaptado a las nuevas demandas de los consumidores».
Fedelhorce participará en la gestión comercial
La puesta en marcha del Centro Comercial Abierto ha contado con la participación de Fedelhorce, que ha trabajado con el Ayuntamiento en la preparación de la candidatura y en la organización de los establecimientos adheridos.
La federación empresarial tendrá un papel relevante en la coordinación de futuras campañas y en el desarrollo de actividades destinadas a atraer público al centro urbano.
El siguiente paso será definir las actuaciones que podrán concurrir a las convocatorias de ayudas y concretar las iniciativas promocionales que se desarrollarán bajo la nueva marca comercial.
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