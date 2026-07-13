Calor y falta de agua amenazan la que se preveía la mejor cosecha del olivar en años

Las altas temperaturas y una posible falta de lluvias en otoño pueden mermar la mejor cosecha de aceituna en años prevista para la próxima campaña en la provincia de Málaga, donde la comarca de Antequera concentra el 85% de la producción provincial de aceite.

Lo explicó Esteban Carneros, responsable de relaciones corporativas de la cooperativa, que asegura que la previsión inicial para este año era superar de largo las 40.000 toneladas de aceite que molió Dcoop en la provincia la última campaña.

Pero la recogida entre enero y febrero se cerró con lluvias abundantes algo positivo pero que también retrasó la recolección en varias zonas y provocaron estrés en algunas plantaciones, que afrontan ahora una próxima cosecha muy reducida o incluso nula, máxime si no llueve en otoño.

La comarca de Antequera fue una de las áreas con recolección más tardía. Carneros cita las zonas de la Sierra, Algatocín, Cuevas y las Villanuevas, además de Archidona, como las más afectadas por las lluvias tardías, frente a otras comarcas de Sevilla, Cádiz o Córdoba donde la recogida ya había terminado cuando llegó el temporal.

Ante el estrés térmico o hídrico, el árbol prioriza su propia supervivencia y comienza a desprenderse de fruto antes de que madure, señaló. Dcoop produjo el año pasado 40.000 toneladas de aceite en la provincia de Málaga, frente a una producción provincial total algo superior a las 50.000 toneladas.